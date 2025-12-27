Dominé, l'Antwerp renverse Zulte et rejoint le Standard : le gardien Nozawa lourdement blessé

Dans la douleur et presque contre le cours du jeu, l'Antwerp a renversé la situation pour s'imposer face à Zulte Waregem, ce samedi. Les Anversois rejoignent le Standard à égalité de points, mais conservent leur septième place au classement.

Après le faux pas du Standard, l'Antwerp avait une bonne occasion d'ajouter de la pression sur le top 6 en s'imposant face à Zulte Waregem, ce samedi. C'est pourtant l'Essevee qui a commencé à prendre les choses en main, au Bosuil.

Après un premier round d'observation et la blessure du capitaine Laurent Lemoine, c'est bien Zulte qui a mis le nez à la fenêtre via Erenbjerg, contré par Nozawa (17e). Forcé d'intervenir à nouveau quelques minutes plus tard (21e), le portier de l'Antwerp n'a par contre rien pu faire sur la reprise de la tête d'Ementa, juste après un nouvel arrêt devant Aké (22e). Le VAR a cependant annulé le but pour une position de hors-jeu.

Une explosion de joie qui n'a été que partie remise pour Zulte, car les visiteurs ont bel et bien pris l'avantage cinq minutes plus tard grâce à Erenbjerg, servi par Ujka (0-1, 28e). Cependant, contre les candidats au top 6, il ne faut pas laisser passer sa chance. Et c'est ce que Zulte a fait, en manquant le 0-2 à deux reprises, des pieds d'Aké et Lofolomo.

Zulte oublie de faire le break et se fait punir

Et ce qui devait arriver arriva. Juste avant la pause et malgré une grosse domination de Zulte Waregem, l'Antwerp a égalisé via Vincent Janssen (1-1, 43e), parfaitement servi par Gyrano Kerk. Dominé pendant 45 minutes, le Great Old a fait le plus dur en égalisant avant la pause.

La seconde période a repris sur les mêmes bases, avec des occasions de part et d'autre. Juste avant l'heure de jeu, le capitaine Vincent Janssen a dû se reconvertir en dernier défenseur pour écarter la reprise d'Ementa de la tête, sur la ligne (59e).



Dans la foulée, l'attaquant néerlandais s'est mué en passeur décisif... contre son gré, puisque c'est marquer qu'il voulait initialement faire en frappant après une longue passe de Christopher Scott. Son envoi a cependant terminé sur la latte, mais Gyrano Kerk l'a repris pour mettre l'Antwerp aux commandes (2-1, 60e), encore une fois un peu contre le cours du jeu.

L'Antwerp revient à la hauteur du Standard

Le Matricule 1 pensait ensuite se mettre à l'abri en faisant le break via Vincent Janssen, qui a dribblé le gardien Brent Gabriel après un long ballon de Zeno Van den Bosch pour inscrire son deuxième but de la journée (64e). Un but cependant annulé pour un contrôle de la main de l'Anversois au départ de l'action.

Malgré de nouveaux dangers dans les deux rectangles dans les dernières minutes, le score est finalement resté de 2-1 pour l'Antwerp, qui remporte une victoire importante qui le rapproche encore un peu plus du top 6. Le Great Old revient à égalité du Standard, mais reste derrière à cause d'un plus petit nombre de victoires. Zulte est douzième et continue de reculer.

À noter que cette fin de rencontre a été marquée par la blessure du gardien Brandon Nozawa, suite à un gros duel avec Ementa. Le portier est resté au sol plusieurs minutes, entouré par ses coéquipiers pendant l’intervention des soigneurs. Nozawa a finalement voulu continuer, mais il a été remplacé par Yannick Thoelen pour les derniers instants du match.