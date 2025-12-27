Plus aucune chance pour les Diables Rouges ? "La fédération compte sur lui"

Photo: © photonews
Tant qu'il n'aura pas joué pour l'Espagne, Matías Fernández-Pardo sera toujours libre de représenter la Belgique. Mais malgré les derniers contretemps, le directeur de la Fédération espagnole reste optimiste.

Matías Fernández-Pardo vit une situation paradoxale. Malgré une blessure encourue récemment, l'ancien prodige de La Gantoise a confirmé avec Lille, où il a très bien commencé la saison. Mais en sélection, son cas est toujours aussi indécis.

Appelé en équipes d'âges belges jusqu'en mars 2024, le Bruxellois n'a jamais caché qu'il souhaitait faire honneur à ses racines et défendre les couleurs de l'Espagne. Les démarches pour changer de passeport sportif ont abouti à une première convocation avec la Rojita, les espoirs espagnols, en février dernier.

Mais de manière assez curieuse, il n'a toujours pas pu intégrer l'équipe. Contretemps médical, choix sportif invoqué par le sélectionneur, refus de Lille de le voir aller à la Coupe du Monde espoirs : tout y est déjà passé. Sans toutes ces tergiversations, Matías Fernández-Pardo aurait également pu jouer pour l'Italie, mais le changement de nationalité sportive est limité à un par la FIFA.

Toujours le bienvenu en Espagne

La balle semble encore dans le camp espagnol. Dans une interview accordée à Marca, Aitor Karanka, le directeur de la Fédération a évoqué le cas du joueur lillois : "Nous restons en contact avec lui et son agent. Nous tenons à respecter les différentes étapes de sa carrière. Mais nous voulons aussi lui expliquer le fonctionnement de cette fédération", explique-t-il.


La porte est encore ouverte : "Il a été convoqué et la fédération compte sur lui, mais pour différentes raisons, il n'a pas pu être présent. Si, lors de la prochaine convocation, le sélectionneur estime qu'il est en état de jouer, il le rappellera". Officiellement, la situation est donc apaisée malgré la crispation palpable depuis des mois. Mais en coulisses, le temps commence à presser pour un joueur qui se serait bien vu prendre part à la Coupe du Monde.

