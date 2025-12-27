Une déception à 20 millions ? Massimiliano Allegri fait le point sur Koni De Winter à l'AC Milan

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Koni De Winter, malgré des prestations récemment décevantes, conserve la confiance de Massimiliano Allegri à l'AC Milan. L'entraîneur italien estime que le jeune Diable Rouge peut devenir l'avenir de la charnière centrale des Rossoneri.

Arrivé à l’AC Milan cet été en provenance du Genoa contre 20 millions d’euros, Koni De Winter n’a participé qu’à huit rencontres de Série A depuis le début de la saison, dont seulement trois en tant que titulaire.

Auteur de prestations décevantes, le défenseur central a déjà été critiqué par les supporters Rossoneri et a souvent été renvoyé sur le banc après ses rares titularisations, signe qu’il n’a pas encore pleinement convaincu.

Koni De Winter a encore la confiance de son entraîneur à l'AC Milan

Interrogé à son sujet en conférence de presse avant la réception du Hellas Vérone, ce dimanche en championnat, son entraîneur Massimiliano Allegri ne lui en a toutefois pas trop tenu rigueur. L’entraîneur italien souligne que le jeune Diable Rouge est en pleine phase de progression.

"Je pense que Tomori et De Winter peuvent former notre charnière centrale. De Winter a commis quelques erreurs récemment, mais comme tout le monde", a-t-il déclaré, selon Milanisti Channel.



Koni De Winter figure donc parmi les titulaires probables, au même titre qu’Alexis Saelemaekers. Ardon Jashari, lui, revient de blessure et ne sera pas encore disponible immédiatement.