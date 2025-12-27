Fin de match dramatique au Bosuil : on en sait plus sur l'état du joueur envoyé à l'hôpital

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Gros frisson au Bosuil malgré la victoire de l'Antwerp, Taishi Nozawa a quitté le terrain touché mais les nouvelles sont rassurantes.

Le Bosuil est passé par toutes les émotions ce samedi pour le dernier match de l'année. L'Antwerp a réussi à empocher les trois points contre Zulte Waregem. Dans les arrêts de jeu, Taishi Nozawa a percuté violemment l'attaquant Ementa.

Le gardien de 23 ans a pris un coup et s'est écroulé, restant au sol de longues minutes. Le staff médical n'a pris aucun risque et a demandé le changement. L'Antwerp s'est imposé 2-1.

Des bonnes nouvelles pour le gardien

Le club a donné des nouvelles pour rassurer les supporters. "Les examens à l’hôpital ont révélé que notre gardien Taishi Nozawa a subi une commotion cérébrale suite à la collision survenue en fin de match cet après-midi. Notre joueur a pu quitter l’hôpital et poursuivra son rétablissement à domicile", indique le communiqué sur X.

Nozawa devra se reposer au calme et suivre les recommandations du staff médical. Le club ne prendra aucun risque avec sa santé et privilégiera avant tout sa récupération.

Cette victoire permet à l'Antwerp de finir l'année 2025 sur une bonne note. L'objectif du club est de terminer dans le top 6 pour accéder aux PO1.

Taishi Brandon Nozawa

