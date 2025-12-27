Hans Vanaken a un favori clair pour le Soulier d'Or : "Ce n'est pas moi, il le mérite davantage"

Hans Vanaken va-t-il décrocher un quatrième Soulier d'Or début janvier ? Non, selon le Diable Rouge lui-même, qui estime que son coéquipier Christos Tzolis le mérite davantage.

Le 11 janvier prochain, le Soulier d'Or récompensera le meilleur joueur du championnat belge pour l'année civile 2025.

Parmi les favoris habituels, Hans Vanaken pourrait, pour la quatrième fois, entrer un peu plus dans l’histoire de la Jupiler Pro League en décrochant ce prestigieux trophée.

Hans Vanaken voit Christos Tzolis remporter le Soulier d'Or

Mais le triple lauréat ne se voit pas forcément décrocher cette distinction cette fois-ci. Interrogé par DAZN après la victoire du Club de Bruges contre le Racing Genk, le Diable Rouge a été très clair.

"Je ne pense pas avoir beaucoup de chances de le remporter. Je suis très satisfait de ma saison, mais je pense que Christos Tzolis le mérite bien plus que moi", a-t-il déclaré avec humilité.

Pour être éligible, il faut avoir joué à la fois la fin de la saison dernière et le début de cette saison (sauf grande domination sur une partie de saison), ce qui fait de Vanaken et Tzolis les grands favoris. Et le Grec semble déjà avoir une petite longueur d’avance.