CAN : partage entre le Sénégal et la RDC, avec une belle touche de Pro League sur la pelouse

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Photo: © photonews

Le Sénégal et la RDC se sont quittés sur un match nul en fin d'après-midi. De nombreux anciens et actuels joueurs de Pro League étaient présents sur la pelouse.

La RDC affrontait le Sénégal à Tanger pour son deuxième match de CAN, avec un parfum de Pro League. Kalidou Koulibaly côté sénégalais, mais une forte touche belge chez les Congolais : Noah Sadiki, Théo Bongonda, Ngal’ayel Mukau, Chancel Mbemba, puis Joris Kayembe et Michel-Ange Balikwisha entrés en jeu.

Une première période très calme

Le début de la rencontre était un peu décevant. Le Sénégal a essayé d’imposer son rythme mais a manqué de précision devant le but. La RDC a été plus patiente, puis s’est peu à peu libérée.

La rencontre s’est débloquée à l’heure de jeu. Cédric Bakambu a surpris Édouard Mendy et a ouvert le score : 1-0 à la 63e minute. Sur les images, ça ne se voyait pas tant que ça, mais énormément de Congolais avaient fait le déplacement.

Obligé de réagir, le Sénégal a misé sur la jeunesse avec l’entrée d’Ibrahim Mbaye. Son entrée a fait la différence et Sadio Mané a remis les deux équipes à égalité à la 69e.


Les deux équipes se sont quittées sur un partage. Elles comptent quatre points et tout va se décider au dernier match. La première place se jouera à la différence de buts. Pour l’instant, le Sénégal est légèrement devant.

Noah Sadiki

