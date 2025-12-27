CAN : partage entre le Sénégal et la RDC, avec une belle touche de Pro League sur la pelouse

Le Sénégal et la RDC se sont quittés sur un match nul en fin d'après-midi. De nombreux anciens et actuels joueurs de Pro League étaient présents sur la pelouse.

La RDC affrontait le Sénégal à Tanger pour son deuxième match de CAN, avec un parfum de Pro League. Kalidou Koulibaly côté sénégalais, mais une forte touche belge chez les Congolais : Noah Sadiki, Théo Bongonda, Ngal’ayel Mukau, Chancel Mbemba, puis Joris Kayembe et Michel-Ange Balikwisha entrés en jeu.

Une première période très calme

Le début de la rencontre était un peu décevant. Le Sénégal a essayé d’imposer son rythme mais a manqué de précision devant le but. La RDC a été plus patiente, puis s’est peu à peu libérée.

La rencontre s’est débloquée à l’heure de jeu. Cédric Bakambu a surpris Édouard Mendy et a ouvert le score : 1-0 à la 63e minute. Sur les images, ça ne se voyait pas tant que ça, mais énormément de Congolais avaient fait le déplacement.

Obligé de réagir, le Sénégal a misé sur la jeunesse avec l’entrée d’Ibrahim Mbaye. Son entrée a fait la différence et Sadio Mané a remis les deux équipes à égalité à la 69e.



Les deux équipes se sont quittées sur un partage. Elles comptent quatre points et tout va se décider au dernier match. La première place se jouera à la différence de buts. Pour l’instant, le Sénégal est légèrement devant.