Premier League : Lacazette donne les trois points à Arsenal, Wolves et Sheffield continuent de surprendre

Alors que Liverpool a renoué avec le succès en s'imposant 2-1 face à Bournemouth en début d'après-midi, la 29e journée se poursuivait avec cinq rencontres de Premier League à partir de 16h. Parmi les équipes engagées, Arsenal et West Ham s'affrontaient dans le derby londonien tandis que Sheffield United, équipe surprise de la saison en Angleterre, avait l'occasion de se rapprocher du Top 5 avec la réception de la lanterne rouge Norwich.

Finalement, c'est un après-midi assez fade qui nous a été proposé par les équipes du championnat anglais, avec seulement 5 buts inscrits en 5 rencontres. En effet, ces dernières se sont toutes soldées par la plus petite des marges (1-0), exceptée la rencontre opposant les Wolves à Brighton.

Arsenal - West Ham

Dans le derby londonien, c'est finalement les Gunners qui sont parvenus à l'emporter grâce à leur super-sub Alexandre Lacazette. En effet, sur le banc au coup d'envoi, l'ancien lyonnais, est entré en jeu à la place de Nketiah peu avant l'heure de jeu avant d'ouvrir le score à la 78e minute grâce à une remise astucieuse de Mezut Ozil, donnant ainsi la victoire finale aux Gunners qui reviennent donc à hauteur de leur rival de toujours, Tottenham, avec 40 points.

Crystal Palace - Watford

Cette rencontre était l'occasion d'assister à un duel 100% belges avec Christian Benteke, aligné en pointe avec le club londonien, face à Kabasele, titularisé en défense centrale avec les Hornets. Une opposition qui a finalement tourné à l'avantage du premier, impliqué sur le seul et unique but du match, signé Jordan Ayew (1-0).

Wolverhampton - Brighton

Là aussi, deux joueurs belges étaient alignés au coup d'envoi : Leander Dendoncker dans l'entre-jeu avec les Wolves et Leandro Trossard sur l'aile gauche avec les Seagulls. Finalement, aucun des deux n'aura vu son équipe l'emporter, la rencontre se clôturant sur un score nul et vierge (0-0). Un résultat qui permet malgré tout aux premiers de conserver leur cinquième place, à seulement deux points de Chelsea (match en retard).

Sheffield United - Norwich

Sûrement le match le plus déséquilibé de l'après-midi puisque Sheffield (8e) recevait la lanterne rouge Norwich. Non flamboyants mais néanmoins efficaces, les hommes de Chris Wilder se sont imposés sur le score de 1-0, revenant ainsi à auteur de Wolverhampton. A noter que Sander Berge, remplaçant au coup d'envoi, n'a fait son entrée que dans le temps additionnel.

Southampton - Newcastle

Enfin, dans le dernie match de la journée, les Magpies se sont imposés face à Southampton grâce à une réalisation de Allan Saint-Maximin à dix minutes du terme de la rencontre. Les Saints, réduits à 10 avant la demi-heure de jeu n'ont pas su faire le poids.

