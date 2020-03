Champions League : Les premiers qualifiés pour les quarts sont connus, au terme d'une soirée riche en buts... malgré un stade vide

Une soirée de Ligue des Champions marquée par le huis clos à Valence pour cause de coronavirus.

Valence - Atalanta 3-4

Surclassé à l'aller, Valence avait gros à faire. Mais les choses débutaient mal après l'accrochage de Josep Illic dans la surface. Il se faisait justice lui-même et ouvrait le score (3e). Kevin Gameiro égalisait (21e) avant que les visiteurs ne reprennent l'avantage sur penalty, suite à la faute de main de Diakhaby validée par la VAR. Illicic s’élançait et s'offrait le doublé (43e). Après la pause, Kevin Gameiro s’offrait également un doublé de la tête (51e) avant que Sportiello ne mette Valence sur les roses (68e). MAis de courte durée, les Italiens ne tardaient pas à répondre via... Illicic. Après une combinaison avec Zapata, ce dernier plantait un triplé pour égaliser (71e). Et Josep Illicic donnait le coup de grâce (82e) d’une belle frappe enroulée qui faisait mouche. Après un match aller riche en buts, le retour était tout autant spectaculaire et l’Atalanta (sans Castagne, resté sur le banc) file en quarts.

RB Leipzig - Tottenham 3-0

Les Spurs avaient un énorme défi à surmonter en Allemagne. Avec Alderweireld dans le onze de base, mais Vertonghen sur le banc, les Spurs encaissaient un premier but très tôt des pieds de Sabitzer (10e) bien servi par Werner. Les Allemands dominaient et doublaient logiquement la mise par Sabitzer qui signait un doublé (21e). Les Spurs sans inspiration étaient incapables de réagir et se heurtaient à une équipe bien organisée. Finalement, Forsberg entré en jeu triplait la mise d'un tir puissant (87e) envoyant le RB Leipzig vers les quarts de finale pour la première fois.