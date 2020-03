🎥 Champions League : le PSG écarte Dortmund et rejoint les quarts

Le Paris Saint-Germain disputait son huitiÚme de finale retour à huis clos face au Borussia Dortmund, aprÚs sa défaite 2-1 à l'aller.

C'est sans Thomas Meunier, suspendu, que les hommes de Thomas Tuchel devaient battre les Allemands 1-0 ou avec au moins deux buts d’écart. La mission est accomplie pour des Parisiens auteurs d'une première période sérieuse et appliquée, et qui ouvraient le score via Neymar (28e), immité par Juan Bernat juste avant la pause.

Titulaires, Witsel et Hazard laissaient leur place à 20 minutes du terme, dans une rencontre où le Borussia n'est pas parvenu à bousculer le PSG. Les Allemands terminaient même la rencontre à dix suite à l'exclusion de Can en fin de match.

Le PSG validait ainsi sa qualification, après avoir fait la différence en première période et verra donc les quarts.