"Le bien-être doit passer en premier": Toby Alderweireld évoque la suspension de la Premier League

Comme Christian Kabasele, Toby Alderweireld s'est exprimé sur Twitter sur la décision, officialisée ce vendredi, de suspendre le championnat anglais jusqu'au début du mois d'avril. "Le bien-être des fans, des joueurs, des staffs et de tout le monde doit venir en premier dans ce genre de situation", insiste le Diable Rouge.

Mais Toby Alderweireld en profite aussi pour adresser un message à ses suiveurs. "Respectez et suivez les mesures annoncées. (...) Mes pensées vont à ceux qui ont déjà été affectés et j'espère que chacun pourra rester en aussi bonne santé que possible", conclut-il.

The well-being of fans, players, staff and everyone must come first during this situation. Please respect & follow the measures taken to try to turn this around as soon as possible. My thoughts go out to those already affected and I hope every can stay as safe/healthy as possible pic.twitter.com/sVClkFsSIY