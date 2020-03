Le message de Christian Kabasele après la suspension du championnat

Trois semaines de pause: c'est la décision qu'a prise la Premier League, imitant ainsi ses consœurs espagnoles, françaises et belges, notamment. Une bonne décision pour Christian Kabasele. "C'est mieux que de jouer des matchs à huis-clos", estime le défenseur des Hornets qui y ajoute un message d'espoir: "Prenez soin de vous et j'espère à dans trois semaines."

Better this than play behind closed door. Take care of yourself that's the most important. Hopefully see you in 3 weeks time🤞🏾🙌🏾🐝 #watfordfc https://t.co/X94jtDjB4q