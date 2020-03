Le Barça aurait ciblé son futur buteur

Le club catalan cherche le successeur de Luis Suarez, et celui-ci se trouverait en Premier League.

Le FC Barcelone aimerait s'attacher les services de Pierre-Emerick Aubameyang cet été, selon The Express. L'international gabonais arrivera en fin de contrat à l’issue de la saison prochaine et Arsenal, Neuvième de Premier League, devra faire de gros efforts financiers pour conserver son buteur âgé de 30 ans. En effet, Aubameyang demande 300 000 livres sterling par semaine pour rester, soit 30% de plus que ce qu’il touche actuellement.

Les Gunners devraient donc vendre leur meilleur buteur (20 buts en 32 matchs toutes compétitions confondues) et le Barça pourrait en profiter pour accueillir le natif de Laval.