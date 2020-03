Ces joueurs, blessés, à qui un report de l'Euro pourrait profiter

Plusieurs stars du ballon rond ont longtemps vu leurs chances de disputer l'Euro réduites, un report de la compétition leur permettrait d'y arriver dans de meilleures conditions.

Et si l'Euro 2020 était reporté? Bien plus qu'une supposition, ça devient presque une évidence, alors que les 55 états membres de l'UEFA s'entretiendront, notamment, de ce sujet, mardi, en vidéoconférence. Quelques stars du ballon rond pourraient voir d'un bon œil le report de la compétition.

Eden Hazard, Belgique

C'est évidemment par Eden Hazard que l'on commence de tour d'horizon. Il y a quelques semaines, le Diable s'est fait opérer de la cheville à Dallas. Et on n'était pas certain de voir le capitaine de notre équipe nationale suffisamment fit pour prendre part au grand rendez-vous européen en fin de saison...

Harry Kane, Angleterre

S'il reprenait doucement son travail individuel avant la suspension des compétitions en Europe, l'Euro 2020 d'Harry Kane était, lui aussi, en danger. Le capitaine et meilleur buteur des Three Lions a été victime d'une rupture du tendon de la cuisse gauche en février et José Mourinho s'était montré très pessimiste quant à ses chances de rejouer cette saison.

Ousmane Dembélé, France

Transféré à Barcelone en début de saison dernière, le Français a vécu des moments compliqués depuis son arrivée en Catalogne. Victime d'une blessure à la cuisse et opéré début février, il avait déjà fait une croix sur la fin de la saison et ne devrait pas retrouver les terrains d'entraînement avant le mois d'août prochain.

Merih Demiral, Turquie

Lui aussi avait déjà fait une croix sur l'Euro 2020. Et pourtant, il a largement contribué à la qualification de la Turquie pour son deuxième tournoi continental consécutif. Le solide défenseur turc de la Juventus avait été victime d'une rupture des ligaments du genou gauche et opéré dans la foulée. Il devrait pouvoir reprendre les entraînements en début de saison 2020-2021.

N'Golo Kanté, France

Élément incontournable de l'effectif de Didier Deschamps, N'Golo Kanté n'a jamais vraiment eu d'inquiétudes pour ses chances de prendre part à l'Euro. Mais rien ne lui permet d'affirmer qu'il sera en pleine possession de ses moyens, en juin prochain, tant les blessures s'enchaînent. À trois reprises, le Français, qui avait déjà loupé la finale de l'Europa League la saison dernière, a été freiné par des pépins physiques cette saison...