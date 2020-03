En plein confinement, Cesc Fabregas salue ses voisins avant de se faire insulter (Vidéo)

Cesc Fabregas a voulu saluer ses voisins monégasques depuis son balcon, avant de se faire insulter puis de rendre la pareille.

Le joueur de l'AS Monaco n'a rien fait d'autre que reproduire une scène du célèbre film "Coming to America", également appelé "Un Prince à New York" en France. L'Espagnol s'amuse comme il le peut.

Day 4 of isolation and people are getting really tense up here... 🤣 #CoronaVirus #YoMeQuedoEnCasa 🙏🏻 pic.twitter.com/oK0i6YK6Qk