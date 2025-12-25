Énorme choc pour l'ancien sélectionneur Domenico Tedesco : son président interpellé

Fenerbahçe est secoué par l'arrestation de son président Sadettin Saran, dans le cadre d'une enquête sur la drogue à Istanbul.

Selon les médias turcs, les policiers ont emmené sur place Sadettin Saran alors que ses avocats et ceux du club étaient présents. Le président de Fenerbahçe est soupçonné de trafic et de consommation de drogue mais il nie les faits.

La réaction du club

Fenerbahçe n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué, le club dit faire confiance à la justice. Les dirigeants sont certains que la vérité éclatera et qu'ils traverseront cette épreuve en restant soudés.

Le communiqué précise que Saran ne lâche rien. Malgré les accusations, il veut continuer à se battre pour Fenerbahçe. Ses dirigeants sont tous derrière lui dans ce qu'ils appellent "une épreuve". On n’a pas la même définition de ce mot...

Cette enquête tombe mal car le club est en plein milieu de saison. Depuis septembre, c'est Domenico Tedesco qui commande l'équipe. Il a pris la place de José Mourinho.



Pour l'instant, personne ne sait comment l'affaire va finir. Fenerbahçe préfère attendre prudemment la suite. Le club est sûr que son président sera innocenté.