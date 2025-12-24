La rédaction de Walfoot.be vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël

La rédaction de Walfoot.be vous souhaite de joyeuses fêtes en cette période de Noël, qui n'est pas synonyme de pause football !

Le football ne s'arrête pas pour les fêtes : la CAN bat son plein et il y a bel et bien des rencontres au programme en Jupiler Pro League ce week-end, tout comme en Premier League où se tiendra le traditionnel "boxing day".

Mais ce soir au moins, le ballon rond passera au second plan, remplacé pour la plupart, on vous le souhaite, par un repas en famille ou au moins un moment de calme et de plaisir partagé. Les débats footballistiques, on le sait, reviendront cependant bien vite entre le champagne, la dinde et la bûche !

À cette occasion, la rédaction de Walfoot.be souhaite à tous ses lecteurs de joyeuses fêtes de Noël. Passez un superbe réveillon de Noël en compagnie de vos proches, et rendez-vous dès ce 25 décembre sur notre site internet pour découvrir l'actualité du football belge et des Diables. Joyeux Noël !