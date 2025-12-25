Besnik Hasi est très clair concernant le mercato hivernal d'Anderlecht

Á quel mercato peut s'attendre Anderlecht cet hiver ? Besnik Hasi veut réduire le noyau avant de recruter de nouveaux joueurs.

Les projecteurs seront braqués sur Anderlecht vendredi soir. C’est le dernier match de l’année avant 2026. Le coach de l'équipe bruxelloise, Besnik Hasi, était en conférence de presse avant d'affronter Charleroi au Lotto Park.

Des retours et des jeunes en stage

L'entraîneur espère les retours de Marco Kana et Ludwig Augustinsson si "tout se passe comme prévu". Il mise sur la jeunesse pour préparer l'avenir. "Nous emmènerons quelques joueurs du RSCA Futures" explique le coach. Il ajoute avec enthousiasme que Joshua Nga Kana, Basile Vroninks et Nunzio Engwanda pourront faire leurs preuves pendant le stage.

Un petit mercato ?

Concernant le recrutement, Hasi est honnête et refuse de se précipiter. "Le club sait quels profils nous avons besoin pour passer à l’étape suivante" précise-t-il. Il rappelle qu'il faut réduire l'effectif avant de recruter.

Interrogé sur ses vœux pour la nouvelle année, il souhaite plusieurs choses à son groupe. "La santé pour mes joueurs, le moins de blessures possible et que nous puissions continuer à progresser en tant que groupe".

Lire aussi… Besnik Hasi surprend : un grand talent de 16 ans ira en stage hivernal avec le RSC Anderlecht ›

Les joueurs ont offert une grande bouteille de vin au staff pendant le repas de Noël. "C’est la première fois de ma carrière que je vis cela" raconte-t-il avec plaisir. Il conclut avec humour en avouant qu'il n'a pas eu le temps d'acheter un cadeau.