Qui est Joshua Nga Kana, le prodige de 16 ans qui fascine Besnik Hasi ?

Joshua Nga Kana est l'un des jeunes talents les plus prometteurs d'Anderlecht. À 16 ans, il s'impose avec les RSCA Futures.

Besnik Hasi va emmener le jeune Joshua Nga Kana en stage en Espagne en janvier. L'entraîneur estime qu'il possède des qualités qui pourraient servir à l'équipe première. Hasi adore les joueurs rapides, techniques et portés vers l'avant.

Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Nga Kana a changé de nom. Il n'a aucun lien de parenté avec Marco Kana. Sur les feuilles de match officielles, il a été inscrit sous le nom de Joshua Bethume, mais sur son maillot et à Anderlecht, c'est son nom de famille Nga Kana qui est utilisé.

Il est considéré comme un joueur technique capable de briller aussi bien dans l'axe que sur le côté droit. Nga Kana a commencé chez les jeunes au BX Brussels avant de rejoindre l'académie d'Anderlecht en 2016. Très tôt, il s'est fait remarquer par sa vision de jeu et son énergie. À 15 ans, il signait son premier contrat pro avec le club.

Joshua Nga Kana doit être le prochain talent à percer à Anderlecht

Sur le terrain, il joue comme milieu de terrain ou ailier. C'est un joueur de couloir droit dynamique, qui allie technique et bon timing, aussi bien pour attaquer que pour défendre. Les entraîneurs des jeunes apprécient sa capacité à trouver des espaces.



Il est décisif avec les RSCA Futures, où il compte trois buts et deux passes décisives. Avec les U17 belges, il a par exemple inscrit le but de la victoire contre la Moldavie lors des qualifications pour l'Euro.