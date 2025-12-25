Écarté juste avant la CAN, Marc Brys assiste de loin au succès du Cameroun

Viré à quelques jours du tournoi, Marc Brys doit regarder la CAN de loin. Sans lui, le Cameroun a réussi ses débuts avec une victoire contre le Gabon.

Le Cameroun a débloqué son match de CAN après six minutes de jeu contre le Gabon. Eyong a marqué l'unique but de la rencontre sur une passe de Bryan Mbeumo, le coéquipier de Senne Lammens à Manchester United.

Côté gabonais, le coach a essayé de changer les choses. Il a lancé ses cadres, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, dès la demi-heure de jeu pour tenter de redresser la barre. Même avec ses "stars" sur le terrain, le Gabon n'a pas pu revenir au score.

Une victoire sans Brys

Une victoire sans l'ancien sélectionneur Marc Brys. Le technicien belge a été licencié à quelques jours du début de la compétition, après un long conflit avec Samuel Eto’o, le président de la fédération. Les deux hommes ne s’entendaient pas et défendaient une vision très différente du projet.

Grâce à ces trois points, les Lions rejoignent la Côte d'Ivoire en haut du groupe F. Les Ivoiriens s'étaient imposés un peu plus tôt face au Mozambique et les deux favoris se partagent la première place.

Le choc entre les deux leaders aura lieu le 28 décembre à Marrakech. Ce match sera décisif pour la tête du groupe. Pour le moment Eto'o se frotte les mains, l'ancien joueur pense avoir fait le bon choix.