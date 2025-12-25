Écarté juste avant la CAN, Marc Brys assiste de loin au succès du Cameroun

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Écarté juste avant la CAN, Marc Brys assiste de loin au succès du Cameroun
Viré à quelques jours du tournoi, Marc Brys doit regarder la CAN de loin. Sans lui, le Cameroun a réussi ses débuts avec une victoire contre le Gabon.

Le Cameroun a débloqué son match de CAN après six minutes de jeu contre le Gabon. Eyong a marqué l'unique but de la rencontre sur une passe de Bryan Mbeumo, le coéquipier de Senne Lammens à Manchester United.

Côté gabonais, le coach a essayé de changer les choses. Il a lancé ses cadres, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, dès la demi-heure de jeu pour tenter de redresser la barre. Même avec ses "stars" sur le terrain, le Gabon n'a pas pu revenir au score.

Une victoire sans Brys

Une victoire sans l'ancien sélectionneur Marc Brys. Le technicien belge a été licencié à quelques jours du début de la compétition, après un long conflit avec Samuel Eto’o, le président de la fédération. Les deux hommes ne s’entendaient pas et défendaient une vision très différente du projet.

Grâce à ces trois points, les Lions rejoignent la Côte d'Ivoire en haut du groupe F. Les Ivoiriens s'étaient imposés un peu plus tôt face au Mozambique et les deux favoris se partagent la première place.

Lire aussi… 🎥 "La rupture est claire" : Marc Brys taclé par son successeur au Cameroun
Le choc entre les deux leaders aura lieu le 28 décembre à Marrakech. Ce match sera décisif pour la tête du groupe. Pour le moment Eto'o se frotte les mains, l'ancien joueur pense avoir fait le bon choix.

African Cup of Nations

 Journée 1
Ghana Ghana 0-1 Angola Angola
Algérie Algérie 2-0 Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale
République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 1-0 Guinée Guinée
Afrique du Sud Afrique du Sud 2-2 Ouganda Ouganda
Sierra-Léone Sierra-Léone 0-0 Tchad Tchad
Togo Togo 1-1 Liberia Liberia
Mali Mali 1-1 Mozambique Mozambique
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 2-0 Zambie Zambie
Sénégal Sénégal 1-1 Burkina Faso Burkina Faso
Egypte Egypte 3-0 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Mauritanie Mauritanie 1-0 Botswana Botswana
Cameroun Cameroun 1-0 Namibie Namibie
Mali Mali 1-1 Zambie Zambie
Afrique du Sud Afrique du Sud 2-1 Angola Angola
Sénégal Sénégal 3-0 Botswana Botswana
Nigéria Nigéria 2-1 Tanzanie Tanzanie
Tunisie Tunisie 3-1 Ouganda Ouganda
Burkina Faso Burkina Faso 2-1 Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1-0 Mozambique Mozambique
