La meilleure nouvelle pour Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne ? Naples passe à l'action

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Antonio Conte a relancé Romelu Lukaku, attiré Kevin De Bruyne et fait gagner Naples. Le club veut le prolonger jusqu'en 2029.

Romelu Lukaku sait comment gagner avec Antonio Conte. Le Diable Rouge a vécu ses meilleures années sous ses ordres à l’Inter entre 2019 et 2021. Quand l’entraîneur italien a signé à Naples, le Belge l'a rejoint sans hésiter.

"Grâce" à eux, Naples est revenu au sommet. Ils ont gagné le championnat la saison dernière et la Super Coupe d'Italie il y a quelques jours (Lukaku n'a pas joué). Conte a créé une équipe solide avec un style à lui.

L'agent Lukaku

Ce lien entre le coach et son joueur a aidé Kevin De Bruyne à venir cette saison. Lukaku a rassuré son ami en lui expliquant le sérieux et les exigences de Conte. De Bruyne cherchait un dernier défi au plus haut niveau, l'ancien milieu de City a refusé les offres d'Arabie Saoudite et la MLS.

Bonne nouvelle ?

Selon La Repubblica, le président Aurelio De Laurentiis veut prolonger Conte jusqu’en 2029. Un pari audacieux, car l’Italien n’est pas connu pour rester longtemps au même endroit. Il avait menacé de partir en début de saison, avant que le calme ne revienne.


Si cette prolongation se confirme, ce sera une très bonne nouvelle pour Lukaku et De Bruyne. Ils trouveront la stabilité et la confiance pour rester au plus haut niveau avant la Coupe du monde 2026.

