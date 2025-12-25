Un attaquant du Standard aurait pu passer chez les Mauves : "J'ai reçu un appel de Vincent Kompany"

Un attaquant du Standard aurait pu passer chez les Mauves : "J'ai reçu un appel de Vincent Kompany"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Lorsqu'il était entraîneur d'Anderlecht, Vincent Kompany ne se privait pas d'étudier certains profils intéressants en Belgique. Il a notamment tenté le coup pour Thomas Henry.

Thomas Henry vit des moments difficiles avec le Standard, où il a perdu sa place de titulaire au profit de Timothé Nkada, plus prompt à partir en profondeur. Henry a pourtant lui aussi des qualités à faire valoir, notamment son sens du but et sa présence dans le rectangle.

La Pro League était d'ailleurs aux premières loges pour le constater lors de sa première saison en D1A avec Louvain (21 buts et 6 assists en 31 matchs il y a cinq ans). Il était alors parti à Venise pour 5,50 millions d'euros.

L'Italie n'était pas sa destination initiale : "J'avais accepté d'aller à Swansea. Le coach de l'époque m'a appelé en mars, ça s'est fait super tôt. Le problème, c'est que j'avais marqué 21 buts. J'avais pris une certaine valeur. Ce n'est pas Louvain qui a géré le dossier, c'est John Rudkin, le directeur sportif de Leicester", se souvient-il pour Circus Daily.

Les aléas du mercato

Les Foxes ont été intransigeants : "Le transfert ne s'est pas fait. Swansea a fait deux offres, j'ai supplié Rudkin d'accepter, mais ça ne s'est pas fait fait, Swansea s'est retiré des négociations. J'ai aussi reçu un appel de Vincent Kompany pour aller à Anderlecht. Pareil pour les cinq offres de La Gantoise : toutes refusées. Louvain ne voulait pas que je signe dans un autre club belge".


C'est là que Venise est entré en scène pour décanter la situation et permettre à Thomas Henry de passer un cap. A défaut de découvrir la Premier League, le buteur français a joué pas moins de 67 matchs de Serie A, marquant 14 buts au passage.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Standard
Thomas Henry

Plus de news

"Tu as les fesses qui font bravo" : l'anecdote marquante sur le premier contrat d'Axel Witsel au Standard

"Tu as les fesses qui font bravo" : l'anecdote marquante sur le premier contrat d'Axel Witsel au Standard

17:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/12: Kotto - Vanhamel

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/12: Kotto - Vanhamel

18:00
De Rik De Mil à Hansi Flick ? Le Barça prospecte en Pro League

De Rik De Mil à Hansi Flick ? Le Barça prospecte en Pro League

18:00
Trois points d'avance sur le Standard, suffisant pour une grande première ? "Nous le méritons"

Trois points d'avance sur le Standard, suffisant pour une grande première ? "Nous le méritons"

17:30
Charleroi à Anderlecht pour une première depuis le mois d'août : les plans d'Hans Cornelis

Charleroi à Anderlecht pour une première depuis le mois d'août : les plans d'Hans Cornelis

15:30
Besnik Hasi change son fusil d'épaule : "Il commencera probablement contre Charleroi"

Besnik Hasi change son fusil d'épaule : "Il commencera probablement contre Charleroi"

14:30
Une amende à 1,5 million pour un joueur fantôme, les résumés DAZN pour scouter : le RWDM dans de sales draps

Une amende à 1,5 million pour un joueur fantôme, les résumés DAZN pour scouter : le RWDM dans de sales draps

16:30
"Les dictatures, c'est terminé" : Rudi Garcia marche-t-il désormais sur des œufs ?

"Les dictatures, c'est terminé" : Rudi Garcia marche-t-il désormais sur des œufs ?

16:00
Qui est Joshua Nga Kana, le prodige de 16 ans qui fascine Besnik Hasi ?

Qui est Joshua Nga Kana, le prodige de 16 ans qui fascine Besnik Hasi ?

13:00
Officiel : autrefois cité au Standard, un ancien de la RAAL se recase en D2 Amateurs après six mois sans club

Officiel : autrefois cité au Standard, un ancien de la RAAL se recase en D2 Amateurs après six mois sans club

15:00
Le Standard de Liège pour le relancer ? "Il n'a pas été assez professionnel"

Le Standard de Liège pour le relancer ? "Il n'a pas été assez professionnel"

12:00
Des arrivées et des départs à prévoir pour l'Union cet hiver ? La réponse de David Hubert

Des arrivées et des départs à prévoir pour l'Union cet hiver ? La réponse de David Hubert

14:00
Besnik Hasi est très clair concernant le mercato hivernal d'Anderlecht

Besnik Hasi est très clair concernant le mercato hivernal d'Anderlecht

09:30
La révélation d'Anderlecht se livre : "Il m'est arrivé de pleurer dans mon appartement"

La révélation d'Anderlecht se livre : "Il m'est arrivé de pleurer dans mon appartement"

11:00
Salaires impayés et chaos financier : un club professionnel wallon au bord de la crise

Salaires impayés et chaos financier : un club professionnel wallon au bord de la crise

12:40
Courtisé par l'Union belge, un talent formé en Belgique dit non aux Diables Rouges

Courtisé par l'Union belge, un talent formé en Belgique dit non aux Diables Rouges

12:20
1
Écarté juste avant la CAN, Marc Brys assiste de loin au succès du Cameroun

Écarté juste avant la CAN, Marc Brys assiste de loin au succès du Cameroun

11:30
Énorme choc pour l'ancien sélectionneur Domenico Tedesco : son président interpellé

Énorme choc pour l'ancien sélectionneur Domenico Tedesco : son président interpellé

10:30
La meilleure nouvelle pour Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne ? Naples passe à l'action

La meilleure nouvelle pour Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne ? Naples passe à l'action

10:00
Les joueurs d'Anderlecht ne devront pas abuser de dinde de Noël : le club sera intransigeant

Les joueurs d'Anderlecht ne devront pas abuser de dinde de Noël : le club sera intransigeant

24/12
Le premier discours inspirant de Nicky Hayen au KRC Genk

Le premier discours inspirant de Nicky Hayen au KRC Genk

20:30
Au Standard, Lucas Pirard vivra son rêve pour Noël : "J'essaye de m'imaginer"

Au Standard, Lucas Pirard vivra son rêve pour Noël : "J'essaye de m'imaginer"

24/12
La rédaction de Walfoot.be vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël

La rédaction de Walfoot.be vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël

21:00
1
Besnik Hasi surprend : un grand talent de 16 ans ira en stage hivernal avec le RSC Anderlecht

Besnik Hasi surprend : un grand talent de 16 ans ira en stage hivernal avec le RSC Anderlecht

24/12
Il était l'un des Anderlechtois les mieux cotés, mais est à la peine : "On le reverra à son meilleur niveau"

Il était l'un des Anderlechtois les mieux cotés, mais est à la peine : "On le reverra à son meilleur niveau"

24/12
1
Une ancienne star mondiale et ex-collègue démolit le patron de la FIFA : "Irresponsable !"

Une ancienne star mondiale et ex-collègue démolit le patron de la FIFA : "Irresponsable !"

20:00
La réponse inattendue de Noah Sadiki quand un journaliste lui demande son secret

La réponse inattendue de Noah Sadiki quand un journaliste lui demande son secret

19:00
Les connexions de Textor de retour ? L'OL suivrait... un joueur du RWDM

Les connexions de Textor de retour ? L'OL suivrait... un joueur du RWDM

18:30
Durée d'absence confirmée : Anderlecht donne des nouvelles de Mario Stroeykens et Ilay Camara

Durée d'absence confirmée : Anderlecht donne des nouvelles de Mario Stroeykens et Ilay Camara

24/12
Superbe coup de Zulte Waregem qui prolonge l'une des sensations de Jupiler Pro League

Superbe coup de Zulte Waregem qui prolonge l'une des sensations de Jupiler Pro League

24/12
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/12: Avilla

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/12: Avilla

24/12
"Ils s'en plaignent, alors que c'est l'un de mes rêves", compare Vincent Euvrard avant Standard - Saint-Trond

"Ils s'en plaignent, alors que c'est l'un de mes rêves", compare Vincent Euvrard avant Standard - Saint-Trond

24/12
Une piste pourrait échapper à l'Antwerp pour cet hiver

Une piste pourrait échapper à l'Antwerp pour cet hiver

24/12
De La Gantoise... à la FIFA : Arnar Vidarsson a retrouvé un poste surprenant

De La Gantoise... à la FIFA : Arnar Vidarsson a retrouvé un poste surprenant

24/12
Un week-end de sold-out : après celui du Standard, deux autres stades seront combles entre les fêtes

Un week-end de sold-out : après celui du Standard, deux autres stades seront combles entre les fêtes

24/12
Lommel perd un "club frère" : le City Football Group va se séparer d'une filiale

Lommel perd un "club frère" : le City Football Group va se séparer d'une filiale

24/12

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 26/12 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 26/12 Union SG Union SG
Standard Standard 26/12 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 26/12 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 27/12 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 27/12 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved