Un attaquant du Standard aurait pu passer chez les Mauves : "J'ai reçu un appel de Vincent Kompany"

Lorsqu'il était entraîneur d'Anderlecht, Vincent Kompany ne se privait pas d'étudier certains profils intéressants en Belgique. Il a notamment tenté le coup pour Thomas Henry.

Thomas Henry vit des moments difficiles avec le Standard, où il a perdu sa place de titulaire au profit de Timothé Nkada, plus prompt à partir en profondeur. Henry a pourtant lui aussi des qualités à faire valoir, notamment son sens du but et sa présence dans le rectangle.

La Pro League était d'ailleurs aux premières loges pour le constater lors de sa première saison en D1A avec Louvain (21 buts et 6 assists en 31 matchs il y a cinq ans). Il était alors parti à Venise pour 5,50 millions d'euros.

L'Italie n'était pas sa destination initiale : "J'avais accepté d'aller à Swansea. Le coach de l'époque m'a appelé en mars, ça s'est fait super tôt. Le problème, c'est que j'avais marqué 21 buts. J'avais pris une certaine valeur. Ce n'est pas Louvain qui a géré le dossier, c'est John Rudkin, le directeur sportif de Leicester", se souvient-il pour Circus Daily.

Les aléas du mercato

Les Foxes ont été intransigeants : "Le transfert ne s'est pas fait. Swansea a fait deux offres, j'ai supplié Rudkin d'accepter, mais ça ne s'est pas fait fait, Swansea s'est retiré des négociations. J'ai aussi reçu un appel de Vincent Kompany pour aller à Anderlecht. Pareil pour les cinq offres de La Gantoise : toutes refusées. Louvain ne voulait pas que je signe dans un autre club belge".



C'est là que Venise est entré en scène pour décanter la situation et permettre à Thomas Henry de passer un cap. A défaut de découvrir la Premier League, le buteur français a joué pas moins de 67 matchs de Serie A, marquant 14 buts au passage.