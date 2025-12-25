Des arrivées et des départs à prévoir pour l'Union cet hiver ? La réponse de David Hubert

Des arrivées et des départs à prévoir pour l'Union cet hiver ? La réponse de David Hubert
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise se déplace au Cercle de Bruges demain après-midi. David Hubert a préfacé la rencontre en évoquant les sujets chauds autour de son équipe.

Après avoir conclu les matchs à domicile par une dernière victoire pour afficher un bilan presque parfait de 50 sur 57 au Parc Duden en 2025, l'Union a un dernier déplacement à négocier avant la trêve hivernale. Pour ce match au Cercle de Bruges, le staff sera privé de Raul Florucz et Kevin Mac Allister (blessés), ainsi que d'Ousseynou Niang et Adem Zorgane, partis à la CAN.

"On ne compte pas trouver des excuses en se retranchant derrière ces absences. Ce sont évidemment quatre joueurs importants. Mais on compte se concentrer sur nous et seulement sur nous", assure David Hubert en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

L'Union temporise

L'entraîneur saint-gillois a également été interrogé sur Besfort Zeneli. Le milieu de terrain suédois performe avec Elfsborg et ne laisse pas l'Union insensible : "Je ne parle pas le suédois et je lis très peu la presse belge. Tant qu'un joueur n'a pas signé au club, il n'y a aucun intérêt à en parler", se contente de répondre David Hubert.

"Du renfort ? Mon avis est toujours le même : des joueurs sont susceptibles de partir et d'arriver à chaque mercato. L'objectif de chaque club est de se renforcer quand les choses le permettent. Soit pour un impact direct soit pour préparer le futur", poursuit-il.


Enfin, le cas de Sofiane Boufal a été évoqué. Le Marocain est loin de démérité lorsqu'il monte au jeu, mais joue de moins en moins, il est maintenant absent pour raisons personnelles. De quoi encore un peu plus accréditer l'hypothèse d'un départ ? "J'avais dit la semaine dernière qu'il allait rater la fin de l'année 2025 pour des raisons personnelles. Nous ne pouvons pas en dire plus actuellement".

Suis Cercle de Bruges - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 16:00 (26/12).

