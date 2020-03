Jan Vertonghen fustige le comportement de certains joueurs : "Sanctionner sévèrement et reverser l'argent aux services de santé publique"

Malgré les mesures, la presse anglaise a révélé des sorties récentes du milieu de terrain des Spurs Dele Alli, sorti faire la fête à plusieurs reprise avec sa compagne et des amis.

D'autres joueurs comme Kyle Walker, James Maddison, Ben Chilwell ou encore Riyad Mahrez auraient également été aperçus en soirée. Des comportements inappropriés vu les circonstances actuelles.

Pour Jan Vertonghen, un tel comportement est difficile à comprendre et le défenseur condamne : "Il faudrait sanctionner sévèrement tous ceux qui ne respectent pas les mesures de confinement et reverser l'argent de ces amendes aux services de santé publique, médecins, infirmières etc.", pouvait-on lire sur un message partagé sur les réseaux sociaux.

Should fine big time for everyone who’s not respecting the protection measures and give the money back to NHS, doctors, nurses, key workers etc... #SocialDistancing