Ces médians qui ont impressionné Radja Nainggolan

Anciens adversaires ou partenaires, ils ont marqué l'esprit du Ninja depuis ses grands débuts en Serie A.

Voilà plus de dix ans que Radja Nainggolan a fait ses débuts en Serie A. C'était le 7 février 2010, avec Cagliari, contre l'Inter. Et en n dix ans, l'ancien Diable Rouge a eu l'occasion de côtoyer et d'affronter de nombreux milieux de terrain. Quelques-uns d'entre eux, l'ont visiblement marqué.

Mais, quand on lui demande quels sont les médians qui l'impressionnent, il cite d'abord un joueur qui n'a jamais joué en Italie. "J'ai toujours été charmé par Luka Modric, parce qu'il performe toujours à son meilleur niveau", répond Radja Nainggolan.

De Rossi, Pjanic, Strootman

Mais il cite aussi Clarence Seedorf, qui était encore actif à l'AC Milan quand Radja Nainggolan a débuté sa carrière en Serie A. "Il était incroyablement fort. C'est le seul joueur qui ne m'a pas laissé un seul ballon. Je ne m'en suis toujours pas remis", sourit le capitaine de Cagliari.

A Cagliari, à Rome, à l'Inter... Radja Nainggolan a, aussi, partagé l'entrejeu avec quelques milieux de terrain d'exception. "J'ai joué avec beaucoup de très bons joueurs", confirme-t-il. "Kevin Strootman était fantastique avant sa blessure, Daniele De Rossi était phénoménal et en termes de qualité pure, Miralem Pjanic est l'un des meilleurs. Si je devais choisir, ce milieu de la Roma avec Pjanic, De Rossi et Strootman était incroyable..."