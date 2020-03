Thibaut Courtois, futur pilote? "J'aimerais essayer"

Grand passionné de course automobile, Thibaut Courtois écumera-t-il les circuits après avoir écumer les pelouses?

Confiné chez lui, comme la plupart des joueurs d'Europe, Thibaut Courtois passe le temps en jouant aux jeux vidéos. Mais ce n'est pas sur FIFA 20 que le Diable s'éclate, mais bien en participant à des grand-prix virtuels de Formule 1: "Je joue plus souvent aux jeux de F1 qu'à Fifa", confirme-t-il dans les colonnes de la Dernière Heure.

Si j'ai du talent, si je suis rapide, pourquoi pas?

Et il est plutôt doué. La semaine dernière, Thibaut Courtois avait d'ailleurs pris la onzième place d'un grand-prix d'Australie virtuel, devançant même Stoffel Vandoorne. "C'était marrant de terminer devant lui, même si c'était grâce à un accident", sourit le gardien du Real.

Plutôt à l'aise volant en main, et passionné de sport moteur, Thibaut Courtois envisage-t-il une seconde carrière sur les circuits, à l'image, par exemple de Tom Boonen? "On verra d'abord jusqu'à quel âge je vais jouer au foot", répond-il. "Mais, j''aimerais bien essayer une voiture de course sur un circuit pour voir quel est mon niveau. Si j'ai du talent, si je suis rapide, pourquoi pas?"