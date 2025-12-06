De futur du club à remplaçant : Yari Verschaeren veut réagir

Il y a quelques années de ça, Yari Verschaeren était promis à devenir l'une des futures grosses ventes du club. Désormais, il ronge son frein sur le banc.

À moins qu'il sorte une seconde partie de saison absolument dantesque, on se dirige vers une sortie par la petite porte pour Yari Verschaeren (24 ans) au RSC Anderlecht. Olivier Renard, le directeur sportif, a été très clair : une prolongation n'est pas exclue, mais ce sera aux conditions du club.

Un sacré "reality check", pour utiliser un anglicisme de plus que celui bien souvent accolé à Verschaeren : "The Kid", le gamin. Sous-entendu : l'enfant du club, surnom donné par le RSCA à un pur ket de Neerpede portant le prestigieux n°10. Une époque révolue.

Yari Verschaeren, joker de luxe ?

Mais Yari Verschaeren a de l'égo. Il l'a souvent bien cachée, cette personnalité, mais il va en avoir bien besoin s'il veut convaincre Besnik Hasi de le relancer. Des montées au jeu comme ce jeudi à Genk peuvent aider. "Je pense avoir plaidé ma cause", estimait-il dans les couloirs de la Cegeka Arena.

"Ca fait longtemps que je n'ai pas débuté un match (nda : le 17 août en championnat à Dender, le 28 octobre en Coupe contre Ninove) mais mes récentes entrées au jeu m'ont aidé. Je préfère ne pas avoir ce statut de "joker de luxe" qui me colle à la peau", reconnaît Verschaeren.

Sera-t-il titulaire ce dimanche à Westerlo ? Hasi a trouvé un onze qui fonctionne, c'est le moins qu'on puisse dire. Et sans Coupe d'Europe, faire tourner s'avère nettement moins utile...