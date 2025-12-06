Un club de Pro League insiste pour s'offrir la révélation du RFC Liège

Oumar Diouf, excellent en ce début de saison avec le RFC Liège, attire l'attention de clubs de Pro League.

Depuis quelques jours, une rumeur circule sur Oumar Diouf. L’attaquant sénégalais, révélation de ce début de saison, était annoncé sur le départ. On parle de discussions avancées avec Saint-Trond, prêt à miser sur le joueur de 22 ans. Avec 7 buts et 2 passes décisives, ses performances ne passent pas inaperçues.

La Pro League le suit

Deux clubs de Pro League se seraient positionnés : La Gantoise et le STVV. Tous deux cherchent à renforcer leur ligne offensive avant d’attaquer la suite de la saison.

L’intéressé a souhaité faire le point. Interrogé par Africafoot, il a calmé le jeu. "Pour l’instant, on ne m’a rien dit concernant un transfert. C’est le travail de mon agent, et il s’en occupe. Je me concentre sur la première partie de saison, et le reste est entre les mains de Dieu."

Le buteur admet avoir entendu parler d’un intérêt venu d’ailleurs, mais il refuse de s’éparpiller. "J’ai entendu dire que des clubs s’intéressent à moi, mais je ne m’en préoccupe pas pour le moment. Comme tout footballeur, j’ai des ambitions. Je veux progresser et aller de l’avant chaque jour."

Estimé à 500 000 euros par Transfermarkt, Diouf représenterait une belle opportunité pour plusieurs clubs belges.