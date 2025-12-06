"Notre groupe est peut-être le plus difficile" : la France moins chanceuse que la Belgique !

Contrairement à la Belgique, la France a été moins chanceuse dans son tirage au sort. Didier Deschamps a réagi après l'annonce des adversaires des Bleus.

Les Français affronteront le Sénégal, la Norvège et le Barragiste FIFA 2, c'est-à-dire soit l'Irak, le Suriname ou la Bolivie. L’entraîneur de la France reconnaît que sa sélection n'a pas été chanceuse : "C'est un groupe solide, dense. On ne connaît pas le dernier adversaire, mais en ayant le Sénégal et la Norvège, évidemment que ce groupe I fait partie des plus difficiles, si ce n'est le plus difficile. C'est la Coupe du monde, on sait à quoi s'attendre."

Le match face au Sénégal sera même quelque peu particulier : "Il y a un rapport fraternel avec le Sénégal parce qu'il y a beaucoup de joueurs binationaux, qui sont passés par des clubs français, qui connaissent les joueurs français. Quand ils rencontrent la France, il y a toujours une motivation supplémentaire."

"On a l'habitude avec les joueurs sénégalais qui jouent dans les meilleurs clubs. L'équipe nationale est compétitive. Je ne vais pas vous dire quelque chose de différent pour la Norvège avec sa phase de qualification," souligne Didier Deschamps en zone mixte. "Évidemment, avec Haaland et Sørloth devant et une capacité à marquer énormément de buts. Elle fait partie des très grandes équipes européennes."

La France devra être solide

La France devra se préparer solidement à ces rencontres : "Pour nous, il y a l'ambition évidemment, tout en gardant l'humilité nécessaire. Il faudra être performant dès le départ avant de penser à la suite."

"Chaque Coupe du monde a son histoire, il faut l'écrire. Qu'elle soit la plus belle possible. On est l'équipe de France, avec un statut et une attente qui sont importants. Il faut avoir le respect et l'humilité nécessaires dès le départ de la compétition. Avant de voir le sommet de la montagne, il faudra gravir les étapes. Les premières étapes sont difficiles," conclut-il. La France sait désormais qu'elle s'apprête à affronter des adversaires compliqués avec des individualités relevées, mais la France reste la France et ne pas passer au prochain tour serait évidemment un désastre.