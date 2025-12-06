"Un scandale" : l'ex-président de la FIFA révolté envers Gianni Infantino et Donald Trump

"Un scandale" : l'ex-président de la FIFA révolté envers Gianni Infantino et Donald Trump
Photo: © Photonews

L'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter, a critiqué ouvertement le président actuel de la FIFA Gianni Infantino et le président des États-Unis Donald Trump.

Sepp Blatter souligne que Gianni Infantino "paraît plus intéressé par séduire les dirigeants mondiaux que par faire ce qui est juste pour le football". Il a notamment également ouvertement critiqué le prix de la paix décerné par la FIFA à Donald Trump, le qualifiant de "scandaleux".

"Nous avons 211 associations nationales… et pas une seule n’ose s’opposer au travail du nouveau président, qui ne parle qu’aux chefs d’États et qui a amené la politique dans cette Coupe du monde," pointe Sepp Blatter.

"C’est un jeu merveilleux, social, culturel – il peut être économique – mais il appartient au monde entier. Parce que c’est le sport le plus populaire au monde. Et maintenant, on donne l’impression que les politiciens – d’un côté l’Arabie saoudite, et de l’autre les États-Unis – vont tout contrôler."

Il est également en désaccord avec le fait que le Mondial se joue à 48 équipes et dans trois pays différents : "Je pense que ce n’est pas la bonne chose et j’attends maintenant avec intérêt la Coupe du monde 2026, pour voir comment elle se jouera dans trois pays."

Sepp Blatter est très déçu

La querelle entre les deux hommes est totale : "Je suis préoccupé : son successeur devrait avoir un peu de respect pour celui qui a créé ce grand héritage de la FIFA, et qui lui a laissé une organisation dans une situation financière extrêmement positive."

"Au lieu de cela, il essaie d’agir contre moi. Je ne comprends pas." a conclu Sepp Blatter dans une interview accordée au Telegraph.

