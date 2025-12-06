Un joueur belge pour mettre fin aux rêves de Lionel Messi en finale de MLS ce soir ?

Ce soir à 20h30 (heure belge) aura lieu la finale de la MLS. L'Inter Miami affrontera les Whitecaps de Vancouver au Lockhart Stadium. Un Belge sera de la partie !

En effet, l'ancien joueur de Dender Joedrick Pupe évolue chez les Whitecaps de Vancouver. Il y a cependant peu de chances de le voir jouer... Le Brugeois a très peu de temps de jeu avec sa nouvelle équipe. Lors des playoffs, il n'a eu droit qu'à quatre minutes contre Dallas au premier tour.

Il est donc difficile d’imaginer que ce soit lui qui mette un terme aux rêves de Lionel Messi et ses coéquipiers de soulever le trophée. Mais évidemment on ne sait jamais ce qui peut se passer ! "La chance est plutôt mince de jouer cette finale. Ce sera quand même une expérience unique et j’espère bien revenir en Belgique avec le titre en poche."

"À mes yeux, ce ne serait pas vraiment mon sacre. Si je fêterais le titre malgré tout ? Oui, bien sûr !", poursuit le joueur belge selon Sudinfo.

Ancien capitaine de Dender

Si vous ne connaissiez pas Joedrick Pupe, il a été transféré l'été dernier en Amérique en provenance de Dender. Dans le club de Pro League, il était d'ailleurs le capitaine de son équipe.

Avant cela, il est passé par le Lierse et des équipes amateurs. Être simplement sur le banc pour un tel événement est déjà quelque chose d'incroyable pour lui.