À vos agendas : voici les horaires (et villes) de chaque match des Diables Rouges à la Coupe du Monde

Photo: © photonews
On avait appris ce vendredi l'identité des adversaires des Diables Rouges à la Coupe du Monde, ainsi que les villes dans lesquelles ils joueront. On sait désormais l'ordre de ces matchs ainsi que l'horaire, et les supporters peuvent se réjouir !

Après le tirage des groupes de la Coupe du Monde 2026 ce vendredi, la FIFA et le comité organisationnel du tournoi avaient encore une tâche ardue au programme : réaliser l'horaire exact des rencontres, et l'ordre dans lequel les matchs devaient se dérouler.

En effet, la FIFA se réservait le droit, en fonction des affluences prévues, de déplacer l'un ou l'autre match dans un stade ou l'autre. Ainsi, l'ordre initial des villes dans lesquelles les Diables Rouges devait jouer (Los Angeles, Vancouver, Seattle) n'a pas été respecté.

Deux matchs des Diables à 21h heure belge !

Le calendrier a été révélé ce samedi après 18h par la FIFA : les Diables commenceront finalement par Seattle, avant de se rendre à Los Angeles puis de finir à Vancouver. Leur première rencontre se tiendra le 15 juin face à l'Egypte à Seattle.

Ensuite, la Belgique défiera l'Iran le 21 juin à Los Angeles, avant de se rendre à Vancouver le 27 juin pour y affronter la Nouvelle-Zélande.

Très bonne nouvelle, cependant : les horaires des rencontres prennent en compte les heures de grande écoute en Belgique. Ainsi, les matchs contre l'Egypte et l'Iran se tiendront à 12h heure locale - autrement dit : à 21h, heure belge. Le match contre la Nouvelle-Zélande, par contre, se tiendra à 20h heure locale, donc... 5h du matin, heure belge.

Belgique

