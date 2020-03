Ces Diables avec qui Radja Nainggolan se verrait bien en quarantaine

Pas du genre loup solitaire, Radja Nainggolan admet que le temps lui paraît long en quarantaine.

Dans une interview accordée à Vier et à Kat Kerkhofs (Madame Mertens) sur Instagram, Radja Nainggolan évoque sa quarantaine en Sardaigne et reconnaît aisément: "Je suis quelqu'un qui aime vivre en groupe et j'avoue que ce sentiment-là me manque".

Il a d'ailleurs une petite idée de quelques joueurs avec qui il pourrait très bien s'entendre en quarantaine. "Un gars du style de Marouane Fellaini, avec lui on pourrait bien s'amuser", sourit le médian de Cagliari.

"Mais c'est aussi très chouette de jouer à des jeux de société avec Dries Mertens, Jan Vertonghen et Mousa Dembélé", ajoute-t-il. "Ca permet de découvrir les gens sous un autre jour. Et notamment de voir que Jan Vertonghen est un mauvais perdant", conclut Radja Nainggolan.