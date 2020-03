Odion Ighalo va-t-il rester à Manchester United ? La Chine veut le conserver

Alors que Manchester United espère pouvoir conserver son attaquant nigérian, son club chinois veut frapper fort.

Le Shanghai Shenhua voudrait convaincre Odion Ighalo de rester en Chine et serait prêt, d'après Skysports, à lui offrir une prolongation de contrat de deux ans et un salaire hebdomadaire de plus de 430.000 euros.

Ighalo a déjà persuadé Manchester United de ses qualités, inscrivant 4 buts en 8 rencontres jouées pour les Red Devils.