🎥 Quand Antoine Griezmann s'emballe pour un jeune talent sur Football Manager : "Mais c'est quoi cet animal !"

En cette période de confinement, les sportifs tentent de s'occuper comme ils le peuvent. C'est le cas du champion du monde qui est un grand fan du jeu Football Manager.

Antoine Griezmann s’adonne souvent à sa passion sur la simulation de management et partage de temps en temps le détail de ses parties. En direct sur Twitch ce mardi soir, le Français a streamé sa partie avec le Stade Rennais. Une séquence de cette session a émergé sur les réseaux sociaux, où on voit l'attaquant du FC Barcelone découvrir les nombreuses pépites du centre de formation du club breton.

Antoine Griezmann se montre enthousiaste devant le potentiel du défenseur Sacha Boey, du milieu de terrain Noah Françoise et du buteur Matthis Abline, qu’il envoie tous en équipe première. Mais c’est devant la fiche de Brandon Soppy, défenseur central, que va s'emballer le champion du monde. "Oh là, là ! Mais c’est quoi cet animal ! Qualités physiques : 20. Il a 20. Dix-sept ans et il a 20. Ça doit être une bûche", lâche-t-il devant la note de ce jeune joueur.