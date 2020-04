Drazen Brncic souhaite rester au FC Liège et salue l'initiative des supporters : "Ils montrent pourquoi ce club est si spécial"

La pandémie de coronavirus a poussé l'arrêt définitif de la D1 Amateurs. Le matricule 4 termine à la 11ème place avec 30 points au compteur.

Le FC Liège est parvenu à se maintenir de nouveau en D1 Amateurs. "Très content car nous avons rempli l'objectif initial. C'était le plus important pour le club dans cette période difficile", nous confie Drazen Brncic en fin de contrat chez les Sang et Marine. "J'ai envie de rester ici et de continuer avec Liège. Nous avons entamé les discussions avec le club pour une prolongation et ainsi préparer la saison prochaine", explique le technicien croate.

L'ancien coach du RWDM sait ce qu'il veut pour la suite. "Envie de continuer sur les bases posées cette saison et de voir cette équipe progresser. Je veux créer quelque chose de solide ici à Rocourt. Mais si on veut être plus ambitieux, il faudra aussi se renforcer. Un club comme le FC Liège doit viser le haut du classement et devenir une véritable forteresse à domicile", souligne l'entraîneur du matricule 4 satisfait de voir la saison être stoppée.

"J'avais dit dès le début qu'il fallait arrêter le championnat face à cette fichue pandémie. La santé prime, le football passe après. Je suis émerveillé par le personnel soignant, ces personnes en première ligne prêtes à risquer leur vie pour en sauver d'autres", précise l'ancien joueur de l'AC Milan qui a évoqué le belle initiative des supporters du Royal Football Club Liégeois.

"Liège-Sur-Vivra est une magnifique action de nos fans. J'avais déjà été touché par leurs banderoles à proximité des hôpitaux qui disaient que les véritables héros portaient des blouses blanches. Cette volonté d'acheter un respirateur pour sauver des vies, cela fait chaud au coeur. Quelle humanité. Ils prouvent que l'on peut compter sur eux en toutes circonstances. Ils montrent pourquoi le FC Liège est si spécial", explique le Croate qui a aussi contribué de son côté avec la vente de l'un de ses anciens maillots. "La vareuse de Monza avec laquelle j'ai effectué la meilleure saison de ma carrière. J'espère qu'ils auront vite leur respirateur", a-t-il ajouté.

"Il faut suivre les règles de confinement afin de stopper cette pandémie. Chaque vie est précieuse et une personne qui meurt, c'est déjà de trop. Je m'occupe comme je peux de mon côté en améliorant mon anglais, en lisant, en sortant mes chiens et en faisant du rangement. Nous retrouverons plus de valeurs après cette crise sanitaire", a conclu Drazen Brncic.