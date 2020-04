La FIFA entend relever l'âge limite pour les Jeux Olympiques

La Fédération internationale de football a proposé de relever l'âge pour la plupart des joueurs de foot participants aux Jeux Olympiques.

Cette décision doit encore être approuvée par le Bureau de la Fifa. Il se pourrait donc que, dès les JO de Tokyo repoussés en 2021, l'âge limite soit de 24 ans, et non plus 23 comme c'était le cas jusqu'à présent, détaille la BBC.

Le tournoi olympique de football débuterait un peu avant la cérémonie d'ouverture du 23 juillet 2021. Trois joueurs plus âgés que 24 ans pourront toujours participer à la compétition.

Enfin, le média anglais ajoute qu'il n'y aura pas de changements en ce qui concerne les nations féminines ; toutes les joueuses - sans limite d'âges - pourront prendre part à un tournoi qu'elles considérent nettement plus que leurs homologues masculins.