La bonne affaire à saisir de l'été ? Le Standard sur la piste d'un buteur de Pro League en fin de contrat

Malgré la dernière place de l'équipe, Bruny Nsimba est en forme à Dender. Il y vit vraisemblablement ses derniers mois et aura l'embarras du choix cet été.

Nous vous en parlions il y a quelques semaines déjà : avec ses 9 buts et 4 assists en 26 matchs pour la lanterne rouge, Bruny Nsimba se montre à son avantage en D1A. Déjà auteur de neuf buts aux côtés d'Aurélien Scheidler la saison passée, il confirme et pourrait à son tour franchir un palier.

Pendant que Dender lutte pour éviter la bascule en deuxième division, les tractactions vont bon train autour d'Nsimba. Il faut dire que sa situation contractuelle (son bail se termine au mois de juin) en fait une cible de choix.

Le Standard entre dans la danse

Le Cercle de Bruges (que Dender retrouvera en Playdowns) a marqué son intérêt mais n'est pas seul sur le le coup. Comme le rapporte La Dernière Heure, le Standard suit aussi de près sa situation.

Il n'est pas si étonnant de voir les Rouches se positionner dans le dossier : Nsimba serait un renfort gratuit, a plus marqué que Thomas Henry et Timothé Nkada réunis et est bien connu de Vincent Euvrard, qui l'avait encore sous ses ordres en début de saison.



Bruny Nsimba a vécu les plus beaux moments de sa carrière. Lors de la saison d'accession à la D1A, il avait déjà été l'un des grands artisans de la deuxième place surprise sous Timmy Simons, avec 14 buts en 28 matchs. Il espère désormais quitter le club par la grande porte, en le sauvant.