Un joueur du Club de Bruges envisage son départ : "Tout ce que je veux, c'est jouer"

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À la surprise générale, Jorne Spileers était de retour dans le onze de base du Club de Bruges pour le déplacement à Westerlo. Le défenseur central se pose toutefois des questions sur son avenir en Venise du Nord.

Malgré sa prolongation de contrat l'été dernier, Jorne Spileers a disparu de la circulation au Club de Bruges, tandis que Joël Ordonez est finalement resté contre toute attente et que Brandon Mechele reste indiscutable en défense centrale.

Le Belge de 21 ans a vu son temps de jeu diminuer. Mais ce week-end, il était à la surprise générale titulaire pour le déplacement des Blauw & Zwart à Westerlo. Il remplaçait Brandon Mechele, blessé.

"C'était plus amusant que de faire des tours de terrain après le match", confiait Jorne Spileers au Nieuwsblad. "À la longue, on s'en lasse", a-t-il avoué.

Jorne Spileers quittera probablement le Club de Bruges en été

L'été prochain, Spileers devra poser un choix crucial pour ne pas revivre une autre saison comme celle-ci. "Oui, j'y pense déjà. Même si je préfère ne pas trop en dire pour le moment. J'ai simplement envie de jouer des matchs."


"Un footballeur qui n'aime pas être sur le terrain n'a rien à faire dans ce métier. Que ce soit avec l'équipe réserve ou avec l'équipe première. C'est agréable de retrouver les terrains de Pro League", a-t-il conclu.

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