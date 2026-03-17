Voici comment regarder en direct et gratuitement Atlético Madrid U19 - Club de Bruges U19 en Youth League

Le Club de Bruges U19 s'apprête à disputer les quarts de finale de l'UEFA Youth League ce mardi après-midi face à l'Atlético Madrid U19. On vous explique comme regarder cette rencontre.

Les Blauw en Zwart tenteront de se qualifier pour les demi-finales de la Youth League. En cas de succès, les jeunes brugeois poursuivraient leur aventure dans la compétition.

C'est donc un match très intéressant à suivre pour tous les amateurs de football belge. Les hommes de Jonas De Roeck pourraient également égaler la meilleure performance d'un club belge dans la compétition, à savoir une qualification pour les demi-finales. Anderlecht s'était hissé à deux reprises à ce stade de la compétition deux années consécutives, en 2015 et 2016.

Encore aucun club belge n'a cependant réussi à se hisser en finale. Le Club de Bruges U19 y est encore loin mais doit se donner les moyens et le droit de rêver. Les Brugeois ont clairement une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs de cette compétition.

Comment regarder Atlético Madrid U19 - Club de Bruges U19 ?

Le coup d'envoi de ce match sera donné ce mardi à 14h00 à Madrid. Pour suivre cette rencontre, deux options s'offrent à vous : soit via l'abonnement Pickx Sports avec des commentaires en français et en néerlandais, soit sur le site de l'UEFA.



Pour les abonnés Pickx Sports, le match sera diffusé sur Pickx+ Sports 1. La prise d'antenne aura lieu cinq minutes avant le coup d'envoi du match.