John Textor enfin ouvert à une vente du RWDM ?

Qu'en sera-t-il de l'avenir du RWDM ? Difficile de le dire actuellement, mais John Textor serait enfin ouvert à une vente du club.

Sur le plan sportif, le week-end a été positif pour les Bruxellois. L’Olympic Charleroi, les Francs Borains et le Lierse se sont inclinés, ce qui a permis de réaliser une bonne opération dans la course au maintien. Mais il y a évidemment aussi les problèmes extra-sportifs.

La commission des licences se penche sur le cas du RWDM Brussels

Le RWDM Brussels se retrouve une nouvelle fois au cœur de la tempête. La commission des licences lui a retiré trois points, pour la deuxième fois de la saison, et le club bruxellois semble ainsi s’enfoncer encore un peu plus dans la crise. La question est donc la suivante : et maintenant ?

Ce lundi 16 mars, le RWDM s’est présenté devant la commission des licences, où il devait apporter davantage d’explications. Le club bruxellois doit notamment être en mesure de prouver que ses dettes en souffrance ont bien été payées.

Des repreneurs trouvés pour le RWDM ?

En coulisses, les choses bougent beaucoup selon Het Laatste Nieuws. Un groupe d’investisseurs, qui souhaite rester anonyme, manifesterait un intérêt concret pour une reprise et serait même prêt à assumer les dettes opérationnelles et financières.



Selon La Dernière Heure, John Textor serait désormais disposé à vendre. Il avait pourtant auparavant fait établir une liste noire des personnes à qui il ne voulait absolument pas céder le club. Le dernier mot n’a donc certainement pas encore été dit.