L'Antwerp bientôt vendu à un investisseur ? Voici où en est le dossier

L'Antwerp est-il à vendre ou non ? Paul Gheysens affirme n'avoir aucune intention de se séparer du plus vieux club du pays. Et pourtant, deux pistes concrètes de reprise existent...

Ce n’est un secret pour personne : l’Antwerp est à la recherche de liquidités supplémentaires. En raison des difficultés rencontrées par plusieurs entreprises de Paul Gheysens, ce dernier n’est plus en mesure d’apporter un soutien financier important au Bosuil.

Paul Gheysens affirme toutefois qu’il n’a aucune intention de vendre réellement l’Antwerp. Mais la réalité semble quelque peu différente à Deurne-Nord.

Deux investisseurs étrangers intéressés par l’Antwerp

Le Nieuwsblad révèle que Paul Gheysens est actuellement en discussion avec deux investisseurs étrangers. Précision importante : l’objectif de ces parties n’est pas simplement d’injecter de l’argent. Il s’agit bel et bien de discussions autour d’un rachat.

À ce stade, les discussions en sont encore à un stade exploratoire. L’investisseur le plus concret a déjà transmis une lettre d'intérêt, une offre non contraignante.

En clair, Paul Gheysens a été officiellement informé de l’intérêt de cet investisseur, ainsi que du montant qu’il serait prêt à débourser. Ce type d’offre non contraignante marque généralement le véritable début des négociations.





Pour le Great Old, il est important qu’une clarification intervienne rapidement. Dans la perspective d’un éventuel rachat, Gheysens sera sans doute encore moins enclin à investir. Or, durant l’intersaison, ces moyens financiers seront plus importants que jamais.