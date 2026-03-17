Le Belge Jari Vandeputte impuissant lors de la lourde défaite de Cremonese face à la Fiorentina

Monté au jeu à l'heure de jeu ce lundi, Jari Vandeputte n'a pas su éviter la défaite de son équipe, Cremonese, contre la Fiorentina (1-4).

Les deux équipes s'affrontaient pour le compte de la 29e journée de Serie A. Le Gantois était sur le banc et est entré à la 63e minute de jeu à la place de Youssef Maleh.

Au moment de sa montée au jeu du, le score était déjà de 1-3. La montée du Belge n'a pas apporté de changement au score, et même pire, les hommes de Youssef Maleh ont encaissé un quatrième but.

Jari Vandeputte a tenté sa chance au but à une reprise, mais sans trouver le cadre. Dans le jeu, il s'est montré assez précis avec 21 passes réussies et deux passes clés délivrées. Son entrée en jeu n'a finalement pas apporté beaucoup d'évolution, comme en témoigne le score.

Les buteurs

La Fiorentina a pris les trois points grâce à des buts de Fabiano Parisi (25e), Roberto Piccoli (32e), Dodô (49e) et Albert Guðmundsson (70e). Le seul but de Cremonese a été planté par David Okereke (57e). Au classement, Cremonese est 18e, première place de la zone rouge, avec 24 unités, tandis que la Fiorentina compte quatre points de plus et est 16e.



Ce samedi, Cremonese affrontera Parme. Un joli duel au milieu de terrain entre les Belges Mandela Keita et Jari Vandeputte pourrait avoir lieu.