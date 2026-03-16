L'attitude de Vincent Kompany qui commence à agacer l'Allemagne : "Il ne peut pas faire ça"

L'attitude de Vincent Kompany qui commence à agacer l'Allemagne : "Il ne peut pas faire ça"
Photo: © photonews

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Pour la manière dont il fait évoluer le Bayern Munich depuis son arrivée, Vincent Kompany est perçu comme un entraîneur révolutionnaire en Allemagne. Une habitude de notre compatriote commence, par contre, à agacer.

Réduit à neuf en fin de partie, le Bayern Munich a été contraint au partage sur la pelouse de Leverkusen, dimanche dernier. Un match nul qui n'abîme que peu l'avance de neuf points qu'ont les Bavarois sur Dortmund au classement.

Après la rencontre, par contre, Vincent Kompany a agacé nos confrères de la presse allemande. Notre compatriote a en effet fait l'impasse sur la traditionnelle conférence de presse d'après-match, car le club devait rejoindre l'aéroport. Le timing était serré après les 16 minutes de temps additionnel.

Une décision que Kompany n'avait toutefois pas le droit de prendre. "Les clubs sont tenus de mettre leur entraîneur principal à disposition pour la conférence de presse d'après-match. Cette dernière ne peut être annulée que dans des cas exceptionnels et avec l'accord de la DFL", stipule le règlement de la Fédération allemande.

Vincent Kompany critiqué pour avoir zappé les conférences de presse en Allemagne

Ce ne serait d'ailleurs pas le coup d'essai de Vincent Kompany, selon le quotidien BILD. S'il avait l'habitude d'arriver avec un certain retard devant la presse en Belgique, l'entraîneur du Bayern fait parfois l'impasse sur ses obligations médiatiques.


"Le fait que le champion en titre soit toujours pressé après les matchs pose aussi des problèmes dans d'autres clubs. Annuler les conférences de presse est souvent mal perçu par les adversaires. Et bien sûr, quand le Bayern ne gagne pas, les protestations fusent rapidement : ils préfèrent ne pas parler, tel est le sentiment", conclut BILD.

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