"Ce serait vraiment dingue au vu de mon parcours" : Jean Butez bientôt sélectionné en équipe de France ?

À l'âge de 30 ans, Jean Butez pourrait être sélectionné avec les Bleus pour la première fois lors de la prochaine trêve internationale. Dans une forme étincelante avec Côme, le gardien français fait partie des prétendants.

La récompense serait énorme pour celui qui évoluait encore au RE Mouscron en 2020. Après un passage de cinq ans à l'Antwerp (2020-2025), où il s'est révélé, il a franchi un cap en rejoignant le club italien de Côme, où il est devenu la star au poste de gardien de but. Désormais, il pourrait profiter de la mauvaise forme de Lucas Chevalier pour être repris. La France affrontera en match amical le Brésil le 26 mars et la Colombie le 29.

C'est ce jeudi à 14h que Didier Deschamps dévoilera sa liste. "Je serai à la maison ou au club, devant la télé, à regarder la liste", a souligné le portier au micro de CAPTÉ. "Je la suis généralement avec attention parce que je suis un suiveur du football en général, du football français et de l’équipe de France. C’est toujours agréable de suivre les annonces de sélection.

Maintenant, c’est sûr qu’avec les discussions qui vont bon train depuis quelques semaines concernant les gardiens de but français, je vais suivre ça avec un peu plus d’attention", a-t-il ajouté.

Il est évidemment très heureux de prétendre à une sélection : "Je vis cela avec très positivement. C’est sûr que tu y réfléchis un peu plus qu’il y a quelques mois et c’est plutôt agréable. Ça me donne beaucoup d’énergie et je me dis que s’il y a de l’intérêt, c’est que mon travail est bien fait et qu’il faut continuer dans ce sens-là. Je ne veux plaire à personne, je veux juste être moi-même et continuer à faire ce que je fais de bien, à aimer ce que je fais."

Une récompense pour son travail

Être repris avec l'équipe de France serait la récompense ultime d'un parcours qui n'a pas été simple : "Et je dirais que l’équipe de France, ce serait vraiment dingue au vu de mon parcours. J’ai souvent été mis de côté étant plus jeune, notamment au LOSC. Il y avait de bonnes raisons, mais c’était frustrant. J’ai dû aller chercher les choses progressivement.





Aujourd’hui, ce serait peut-être une récompense pour toutes ces années de travail et de progression. Mais je ne le prendrais pas comme un aboutissement ou quelque chose qui me satisferait pleinement. Ce serait quelque chose d’exceptionnel, une aventure et une expérience de plus dans ma carrière", a-t-il conclu.