Un jeune talent belge contraint de céder sa place sur civière...

Décidément, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour les joueurs belges. Cette fois, c'est Noah Fernandez qui a été touché.

Noah Fernandez s'est blessé avec le Jong PSV. Ce lundi soir, l'équipe de jeunes affrontait le FC Den Bosch pour le compte de la 32e journée de deuxième division néerlandaise.

Suite à un contact physique avec Nick de Groot, arrière gauche des Dragons Bleus et Blancs, le Belge a perdu l’équilibre avant de chuter. Après à peine 36 minutes de jeu, le natif de Lier a dû quitter la pelouse sur civière.

Il semble visiblement touché au niveau du genou. Les images ne sont pas rassurantes pour le jeune talent belge...

Affaire à suivre

Plus d'informations devraient certainement arriver concernant la gravité de sa blessure. Espérons évidemment que ce ne soit pas trop grave pour le joueur qui a récemment prolongé son contrat avec le PSV jusqu'en juin 2030. Des examens seront prochainement effectués.



C'est un véritable coup dur pour Noah Fernandez, auteur d'une assez belle saison. Lors de cet exercice, il a déjà eu l'opportunité de prendre part à neuf rencontres avec l'équipe première, dont une en Ligue des champions. Au total, il a inscrit un but et délivré un assist.