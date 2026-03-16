Un jeune talent belge contraint de céder sa place sur civière...

Un jeune talent belge contraint de céder sa place sur civière...
Deviens fan de PSV! 318

Décidément, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour les joueurs belges. Cette fois, c'est Noah Fernandez qui a été touché.

Noah Fernandez s'est blessé avec le Jong PSV. Ce lundi soir, l'équipe de jeunes affrontait le FC Den Bosch pour le compte de la 32e journée de deuxième division néerlandaise.

Suite à un contact physique avec Nick de Groot, arrière gauche des Dragons Bleus et Blancs, le Belge a perdu l’équilibre avant de chuter. Après à peine 36 minutes de jeu, le natif de Lier a dû quitter la pelouse sur civière.

Il semble visiblement touché au niveau du genou. Les images ne sont pas rassurantes pour le jeune talent belge...

Affaire à suivre

Plus d'informations devraient certainement arriver concernant la gravité de sa blessure. Espérons évidemment que ce ne soit pas trop grave pour le joueur qui a récemment prolongé son contrat avec le PSV jusqu'en juin 2030. Des examens seront prochainement effectués.


C'est un véritable coup dur pour Noah Fernandez, auteur d'une assez belle saison. Lors de cet exercice, il a déjà eu l'opportunité de prendre part à neuf rencontres avec l'équipe première, dont une en Ligue des champions. Au total, il a inscrit un but et délivré un assist.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
PSV
Noah Fernandez

Plus de news

"Il y aura une tension autour du match" : Steven Defour n'exclut pas une mauvaise surprise pour Anderlecht

"Il y aura une tension autour du match" : Steven Defour n'exclut pas une mauvaise surprise pour Anderlecht

23:00
"C'est l'une des équipes qui jouent le mieux au football" : Nicky Hayen est catégorique

"C'est l'une des équipes qui jouent le mieux au football" : Nicky Hayen est catégorique

22:00
Adriano Bertaccini méritait-il de recevoir un second carton jaune ? Jonathan Lardot est très clair

Adriano Bertaccini méritait-il de recevoir un second carton jaune ? Jonathan Lardot est très clair

21:30
Daan Foulon devait-il vraiment être exclu contre le Standard ? La réponse de Jonathan Lardot

Daan Foulon devait-il vraiment être exclu contre le Standard ? La réponse de Jonathan Lardot

21:00
Les clubs wallons doivent-ils rêver avant la 30e journée ? La RAAL peut... le Standard pas

Les clubs wallons doivent-ils rêver avant la 30e journée ? La RAAL peut... le Standard pas

20:40
1
Les jeunes U19 du Club de Bruges face à un grand défi : voici la liste des Blauw en Zwart en Youth League

Les jeunes U19 du Club de Bruges face à un grand défi : voici la liste des Blauw en Zwart en Youth League

20:20
Terrible nouvelle : le supporter de La Gantoise victime d'un malaise a perdu la vie

Terrible nouvelle : le supporter de La Gantoise victime d'un malaise a perdu la vie

20:00
Un ex-coéquipier de Vincent Kompany ne tarit pas d'éloges à l'égard du Belge : "Il fait un travail remarquable"

Un ex-coéquipier de Vincent Kompany ne tarit pas d'éloges à l'égard du Belge : "Il fait un travail remarquable"

19:30
Le Standard n'en veut pas à Marco Ilaimaharitra : "On a eu assez d'occasions pour mettre quatre buts"

Le Standard n'en veut pas à Marco Ilaimaharitra : "On a eu assez d'occasions pour mettre quatre buts"

19:00
Les bourreaux des Rouches, des Mauves et des Zèbres dans notre équipe-type de la 29e journée

Les bourreaux des Rouches, des Mauves et des Zèbres dans notre équipe-type de la 29e journée

18:40
Des matchs de la 30e journée avancés ? La décision de la Pro League est tombée

Des matchs de la 30e journée avancés ? La décision de la Pro League est tombée

18:20
Un joueur du Club de Bruges envisage son départ : "Tout ce que je veux, c'est jouer"

Un joueur du Club de Bruges envisage son départ : "Tout ce que je veux, c'est jouer"

18:00
L'attitude de Vincent Kompany qui commence à agacer l'Allemagne : "Il ne peut pas faire ça"

L'attitude de Vincent Kompany qui commence à agacer l'Allemagne : "Il ne peut pas faire ça"

17:30
De retour avec le Standard, mais pas encore tranquille ? "On verra après la saison s'il faut réopérer" Interview

De retour avec le Standard, mais pas encore tranquille ? "On verra après la saison s'il faut réopérer"

17:00
Semaine couperet pour le Racing Genk : un soutien de poids pour Nicky Hayen et ses hommes à Fribourg

Semaine couperet pour le Racing Genk : un soutien de poids pour Nicky Hayen et ses hommes à Fribourg

16:30
"Parfois, je n'y comprenais rien" : Besnik Hasi sur sa relation avec Olivier Renard et le désaccord Mats Rits

"Parfois, je n'y comprenais rien" : Besnik Hasi sur sa relation avec Olivier Renard et le désaccord Mats Rits

16:00
🎥 Pas facile, pour Ibe Hautekiet, d'expliquer son énorme raté : "C'est allé très vite" Interview

🎥 Pas facile, pour Ibe Hautekiet, d'expliquer son énorme raté : "C'est allé très vite"

15:20
3
10 millions d'amende et interdit de recruter avec sursis : un grand club dans le viseur de la Premier League

10 millions d'amende et interdit de recruter avec sursis : un grand club dans le viseur de la Premier League

15:40
Le meilleur des dix plus grands championnats : si Malines est dans le top 6, c'est grandement grâce à lui

Le meilleur des dix plus grands championnats : si Malines est dans le top 6, c'est grandement grâce à lui

15:00
Le RSC Anderlecht peut-il vraiment rater le top 6 ?

Le RSC Anderlecht peut-il vraiment rater le top 6 ?

14:40
2
Mustapha Bundu, le pire transfert de Peter Verbeke à Anderlecht ? "On avait pourtant un dossier incroyable"

Mustapha Bundu, le pire transfert de Peter Verbeke à Anderlecht ? "On avait pourtant un dossier incroyable"

14:20
"J'ai beaucoup de mal à l'accepter" : Joseph Oosting très sévère après la réception du Standard Interview

"J'ai beaucoup de mal à l'accepter" : Joseph Oosting très sévère après la réception du Standard

14:00
Un impact immédiat : Kevin De Bruyne est bien de retour, pour le grand bonheur du Napoli... et des Diables

Un impact immédiat : Kevin De Bruyne est bien de retour, pour le grand bonheur du Napoli... et des Diables

13:30
Le cauchemar de Charleroi sur le départ : il ne renouvellera pas son contrat Réaction

Le cauchemar de Charleroi sur le départ : il ne renouvellera pas son contrat

12:40
Ça a bardé dans les tribunes : un match arrêté pendant dix minutes en D1 ACFF

Ça a bardé dans les tribunes : un match arrêté pendant dix minutes en D1 ACFF

13:00
Jamais il n'avait vécu ça au Standard ou à Bruges : Carl Hoefkens humilié, le NAC prend une décision forte

Jamais il n'avait vécu ça au Standard ou à Bruges : Carl Hoefkens humilié, le NAC prend une décision forte

12:20
Noblesse oblige : le geste plein de classe d'Anderlecht à l'attention de Benito Raman

Noblesse oblige : le geste plein de classe d'Anderlecht à l'attention de Benito Raman

12:00
Malines en PO1, c'est beau, mais il faudra être un Cercle 2024 plutôt qu'un Lokeren 2013 Avis

Malines en PO1, c'est beau, mais il faudra être un Cercle 2024 plutôt qu'un Lokeren 2013

11:40
"On a touché certaines cordes sensibles" : la surprise qui a transcendé Malines juste avant Anderlecht

"On a touché certaines cordes sensibles" : la surprise qui a transcendé Malines juste avant Anderlecht

11:20
Bon présage pour Anderlecht ? Un changement pour les supporters en vue de la finale de Coupe contre l'Union

Bon présage pour Anderlecht ? Un changement pour les supporters en vue de la finale de Coupe contre l'Union

11:00
Une première depuis Luka Elsner : la statistique folle qui en dit long sur la saison du Standard

Une première depuis Luka Elsner : la statistique folle qui en dit long sur la saison du Standard

10:30
Anderlecht irrité par les célébrations malinoises ? "On dirait qu'ils sont champions"

Anderlecht irrité par les célébrations malinoises ? "On dirait qu'ils sont champions"

10:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/03: Nsimba

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/03: Nsimba

09:00
"Le seul langage que le conseil d'administration semble comprendre" : des supporters en grève en D1B

"Le seul langage que le conseil d'administration semble comprendre" : des supporters en grève en D1B

09:30
La bonne affaire à saisir de l'été ? Le Standard sur la piste d'un buteur de Pro League en fin de contrat

La bonne affaire à saisir de l'été ? Le Standard sur la piste d'un buteur de Pro League en fin de contrat

09:00
2
"Des gens escaladaient le grillage pour jouer au volley sur notre terrain" : quand l'Union touchait le fond

"Des gens escaladaient le grillage pour jouer au volley sur notre terrain" : quand l'Union touchait le fond

08:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Nederlandse Eredivisie

 Journée 27
Zwolle Zwolle 1-1 FC Groningen FC Groningen
FC Volendam FC Volendam 1-2 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
PSV PSV 2-3 NEC NEC
Heerenveen Heerenveen 3-0 Telstar Telstar
Ajax Ajax 4-0 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
FC Twente FC Twente 0-2 Utrecht Utrecht
Feyenoord Feyenoord 2-1 Excelsior Excelsior
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 4-0 Heracles Heracles
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 6-0 NAC NAC
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved