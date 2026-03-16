Des matchs de la 30e journée avancés ? La décision de la Pro League est tombée

Pour la première fois depuis plusieurs années, aucun match de la dernière journée de la phase classique ne sera avancé : les huit rencontres de la 30e journée se joueront donc simultanément, dimanche à 18h30.

Ces dernières années, tous les matchs de la 30e journée de la Jupiler Pro League étaient supposés se jouer en même temps… sauf ceux entre deux clubs qui n'avaient plus d'enjeux, qui étaient alors avancés.

De quoi permettre au diffuseur DAZN de garder un certain étalement des matchs sans dénaturer la compétition dans le championnat, mais toujours un point négatif pour les puristes d'un multi-live avec toutes les équipes simultanément.

Ce ne sera pas le cas cette année, qui devrait être la dernière des Play-Offs : il n'y aura, en effet, aucun match avancé, tous se joueront en même temps, dimanche à 18h30.

Aucun match avancé lors de la 30e journée de Pro League

Une décision de la Pro League justifiée par l'envie de respecter l'esprit sportif et de ne rien faire jouer anticipativement, ce qui donnera donc le premier multi-live complet depuis quelques années.

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Elle impose un véritable défi au diffuseur DAZN, qui organisera ainsi le multi-live le plus important depuis sa reprise des droits de diffusion de la compétition belge en 2020.