Huit rencontres en même temps : une situation inédite en Belgique pour la VAR

Huit rencontres en même temps : une situation inédite en Belgique pour la VAR
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La dernière journée de la phase classique sera organisée différemment cette saison. Les huit rencontres se joueront en même temps, ce qui entraînera aussi une pression supplémentaire en coulisses.

Chaque saison, lors de la dernière journée de la phase classique, tous les matchs encore importants pour le classement se disputent au même moment. Normalement, quelques rencontres sans enjeu sont toujours déplacées.

Cette année, ce sera différent. Les huit matchs se joueront tous dimanche. Une bonne nouvelle pour les supporters, qui n’auront ainsi pas à modifier leurs plans.

En revanche, cette dernière journée s’annonce bien plus compliquée pour le corps arbitral. Quatre arbitres sur chaque terrain, plus une équipe d’arbitres vidéo pour chaque rencontre : le casse-tête sera réel, même si Jonathan Lardot compte bien le résoudre avec les arbitres disponibles.

Un défi particulier 

Autre élément marquant : il n’y a de place que pour cinq équipes de VAR. Pour trois rencontres, il faudra donc recourir à un véhicule VAR, ou faire fonctionner l’assistance vidéo depuis le stade. Quoi qu’il en soit, une solution sera trouvée.

Cela signifie évidemment aussi qu’il y aura beaucoup d’activité à Tubize. "Nous avons déjà géré quatre matchs en même temps, donc nous avons déjà un peu d’expérience dans ce domaine", a déclaré le patron de l'arbitrage au Nieuwsblad.

"Mais c’est vrai que nous allons devoir aborder cela autrement que d’habitude. Quand il n’y a qu’un seul match, il arrive encore que certaines choses soient dites sous le coup de l’émotion, même si cela s’est déjà amélioré sur ce plan. Mais ici, il faudra assurément rester calme et professionnel."

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