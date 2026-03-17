La RAAL ne devait pas obtenir de penalty selon Jonathan Lardot : "J'aurais préféré une intervention du VAR"

Le patron de l'arbitrage en Belgique, Jonathan Lardot, s'est exprimé sur le penalty accordé à La Louvière face au Cercle de Bruges. Jordi Liongola a chuté après un contact avec Geoffrey Kondo. Était-ce la bonne décision ?

Le penalty a été marqué par Pape Moussa Fall à la 6e minute de jeu. Celui-ci a lancé parfaitement les Loups qui se sont finalement imposés sur le score de 1-3.

Jonathan Lardot est très clair sur l'évidence de la faute au micro de DAZN : "On est tous unanimes sur le fait que la faute est évidente. Visiblement, il y a moins d’unanimité sur l’endroit de la faute.

On a d’abord jugé la faute de pied puis l’équipe d’arbitres a estimé que le bras enroulé autour du ventre avait un impact. Cela a été confirmé par le VAR et là je suis plus embêté parce que la première faute est claire, le joueur tombe puis le bras arrive… et il peut être là."

Un penalty qui n'aurait pas dû être accordé ?

Le patron de l'arbitrage pense alors que le penalty n'aurait pas dû être accordé : "Il n’est pas suffisant pour justifier un penalty. J’aurais préféré une intervention du VAR et une faute donnée hors du rectangle. Et donc pas de penalty."



Quoi qu'il en soit, il a été converti et, à une journée de la fin de la phase classique, la RAAL lutte toujours pour ne pas être en play-offs 3. Les Loups sont à un point de La Louvière, première équipe actuellement hors de la zone rouge. Ce dimanche, ils recevront le KRC Genk à 18h30 (comme toutes les rencontres de Pro League ce week-end).