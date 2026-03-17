L'ancien buteur du Club de Bruges, Igor Thiago, sélectionné pour la première fois avec le Brésil

Igor Thiago a été sélectionné avec le Brésil pour la première fois. L'ancien joueur du Club de Bruges a été récompensé de ses bonnes prestations avec Brentford.

Encore buteur ce lundi avec son équipe lors du match nul entre Brentford et Wolverhampton (2-2), le buteur a dans le même temps été repris par Carlo Ancelotti pour rejoindre le Brésil lors de la prochaine trêve internationale.

Les Brésiliens affronteront la France le jeudi 26 mars et la Croatie le 1er avril. Il s'agit de deux rencontres amicales pour préparer la Coupe du monde 2026, à laquelle participera évidemment le Brésil.

Le rêve d'Igor Thiago de figurer dans la liste pour le Mondial se rapproche de plus en plus. S'il continue sur sa dynamique actuelle, l'ancien Brugeois pourrait bien être de la partie cet été.

Une récompense de sa forme étincelante

Cette saison, l'avant-centre a pris part à un total de 32 matchs toutes compétitions confondues. Au total, il a inscrit 22 buts et délivré un assist. Des statistiques impressionnantes qui ont fait grimper sa valeur marchande à 50 millions d'euros.



Igor Thiago est actuellement le deuxième meilleur buteur de Premier League. Il figure juste derrière Erling Haaland. Le Norvégien ayant planté 22 buts et le Brésilien 19.