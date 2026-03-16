Les bourreaux des Rouches, des Mauves et des Zèbres dans notre équipe-type de la 29e journée

Les bourreaux des Rouches, des Mauves et des Zèbres dans notre équipe-type de la 29e journée
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Le dénouement est presque là : la 29e journée a donné quelques verdicts, et voici notre avant-dernière équipe-type de la phase classique.

Gardien de but 

De nombreux candidats cette semaine : Nacho Miras a sauvé Malines, Marcos Peano a été excellent avec la RAAL, Davy Roef avec La Gantoise. Mais Maxence Prévot a été particulièrement inspiré avec OHL, empêchant notamment Pflücke de marquer et permettant aux Louvanistes de s'imposer et de rester hors de la zone rouge. 

Défenseurs 

Il est l'une des surprises de ces dernières semaines à Genk : Josué Kongolo a été lancé dans le grand bain par Nicky Hayen, et il a encore été très solide dans le derby limbourgeois. Après son bon match contre Fribourg, il sera à suivre de près en Playoffs

La défense d'OHL a souffert mais a tenu bon, notamment grâce à Prévot, et a également marqué : Noë Dussenne, solide derrière (9 dégagements, 3 interceptions) a inscrit son premier but sous les couleurs louvanistes, lui dont c'est une spécialité depuis le début de sa carrière. 



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Sa sortie sur blessure est d'ores et déjà un coup dur pour Malines alors qu'il revenait de mois plus compliqués :  Moncef Zekri a semé la pagaille sur son flanc, mettant Ilay Camara dans le vent à plusieurs reprises. Sur l'autre flanc, un autre Belgo-Marocain quant à lui habitué de notre équipe-type : Zakaria El Ouahdi, encore une fois buteur et auteur d'une saison monstrueuse. 

Milieu de terrain

La Gantoise n'a pas à proprement parler brillé contre Zulte Waregem, mais a pris trois points cruciaux et a pu compter dans l'entrejeu sur un match propre et efficace de Leonardo Lopes Da Silva, qui n'a perdu que peu de ballons. Dans le même genre de match, Kamiel Van de Perre a été le meilleur joueur de l'Union, ce qui en dit souvent long sur la physionomie d'une rencontre. 

Le Club de Bruges n'a pas fait un match de très haut vol à Westerlo, mais s'en est tout de même sorti en bonne partie grâce à son facteur X Christos Tzolis, buteur et danger permanent. De l'autre côté, mention à Anthony Valencia, buteur pour l'Antwerp face au Standard. 

Attaquants 

Si la RAAL évite les Playdowns, elle pourra remercier Pape Fall, auteur d'un doublé sur la pelouse du Cercle de Bruges : les Loups peuvent rêver du maintien direct s'ils battent Genk lors de la dernière journée. Mais le but du week-end, il a été inscrit Derrière les Casernes.

Auteur d'un très bon match dans l'ensemble, le très talentueux Myron Van Brederode a été récompensé dans les arrêts de jeu, inscrivant une splendide volée qui envoie le KV Malines en Champions Playoffs. 

L'équipe : 

Prévot / Zekri - Kongolo - Dussenne - El Ouahdi / Tzolis - Van de Perre - Lopes Da Silva - Valencia / Fall - Van Brederode 

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